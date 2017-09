05 dicas de como tomar o whey protein para emagrecer

O Whey Protein é um suplemento bastante rico em vitaminas e nutrientes, frequentemente indicado para as pessoas que praticam atividades físicas. Mas o que muita gente não sabe é que o whey protein também pode ser um excelente aliado ao processo de perda de peso.



Para informar quem deseja emagrecer com o uso do whey protein, a loja virtual NewNutrition, especializada em suplementos nutricionais, separou cinco dicas práticas e fáceis de seguir.



1. Combine o whey protein com atividade física

O whey protein é um componente essencial para a formação de massa magra, assim como toda proteína), mas de nada adianta consumir o suplemento sem estimular a estrutura muscular do corpo. O ideal é praticar atividades físicas com foco na queima de gordura de 3 a 4 vezes semanais. Uma boa sugestão de duração dos exercícios deve ser entre 30 a 40 minutos.



2. Torne o whey protein parte da dieta

Procure sempre pensar nas possibilidades de ingerir o whey protein em diferentes períodos do seu dia. Por exemplo, misturar o Whey Protein com alguma fonte de gordura, como castanhas, pasta de amendoim e incluir uma fonte de fibras – aveia, no caso, é uma boa fonte. É possível nesse período adicionar uma fruta também - como refeição parcial.



3. Use o whey protein junto a um termogênico natural

O whey protein também pode servir como um termogênico perfeito. Para quem não sabe, os termogênicos transformam gordura corporal em fonte de energias para a realização de atividades físicas. O suplemento pode ser misturado com outros alimentos naturais com ação termogênica, por exemplo: gengibre, canela, chá verde, entre outros.



4. Adicione o whey protein em receitas

Crie o hábito de adicionar o whey protein no seu dia a dia. É possível usar o suplemento como um ingrediente para fazer vitaminas, bolos, brigadeiros, panquecas, tapiocas e muito mais. Assim, você consegue aumentar a quantidade diária de proteínas para o corpo e ainda cria formas variadas de se alimentar de modo saudável.



5. Saiba escolher o seu Whey Protein

Na NewNutrition, você vai encontrar os seguintes tipos de whey protein: concentrado, hidrolisado, isolado e 100% natural. Todos eles podem fazer parte da dieta, porém, há particularidades.



O whey protein concentrado é o que possui a proteína intacta, a versão hidrolisada traz a proteína dividida em pequenas partículas e a versão isolada é a que traz a proteína na sua forma mais pura. Tanto a versão hidrolisada, quanto a isolada, são indicadas para as pessoas alérgicas à proteína do leite ou com intolerância a lactose.



Já a versão 100% natural é uma exclusividade da NewNutrition, apresentando um produto feito apenas com ingredientes naturais, ideal para as pessoas que seguem uma dieta com alimentos orgânicos ou de origem 100% natural.





