05 sugestões de saia com estilos diferentes

As saias são as apostas da moda para todas as estações de 2017. A peça tão usada há milhares de anos agora ganha formas e detalhes extremamente autênticos. As principais tendências são os modelos com tecido plissado ou franzido, além de babados, fendas, franjas e couro. O Gallerist tem todas essas tendências em 5 modelos muito versáteis para diversas ocasiões.



1. Saia Lápis



O modelo de couro é reto com cós alto e comprimento abaixo do joelho, características que valorizam o corpo feminino de maneira única. Os detalhes ficam por conta do cinto em formato de cordão e da fenda na parte frontal da saia. Já as cores concentram-se em tons bem vibrantes, como o azul royal, além do mix de estampas florais e listradas. A saia lápis combina com camisas ou com regatas de cetim, por isso, o modelo é ideal para festas elegantes e ambientes de trabalho.



2. Saia Longa



As saias longas do shop têm estilos muito variados que agradam todos os gostos. Há a opção de modelo "farm" com listras coloridas e franjas na barra para combinar com camisetas e blusas em ocasiões do dia a dia. Ou ainda modelos com tecido em babados e estampa da fauna e flora que ficam muito bem com regatas ou croppeds. Ótima aposta para festas e encontros importantes.



3. Saia Midi



Tecido plissado ou cheio de babados compõe os modelos de saia mídi. Essas peças têm o estilo "vintage" (retrô) muito parecido com as saias usadas nos anos 60. O cós alto e o comprimento abaixo do joelho ficam excelentes com camisetas, bodies ou blusas de alcinha. As cores são de todos os tons e de diversas estampas alegres que possibilitam versatilidade de looks para todos os momentos.



4. Minissaia



As minissaias são de comprimento mais curto, acima do joelho. Os modelos variam entre couro preto; veludo com botões na parte frontal; lã com babados e estilo rodado; couro e renda; reto sem muitos detalhes, entre outros. As cores tendências são caramelo e marrom, mas tons claros também estão em alta, como azul, branco e cinza.



5. Saia envelope



As saias envelope com tecido sobreposto também estão em alta. Os modelos "Lápis Étnica Sunglow Paula Raia"; "Midi Jabo Milan Bianza" (modelos esgotados!) e ""Mini Transpasse Tanabata" são alguns dos muitos modelos com faixas, babados e recortes modernos sobrepostos. As saias têm uma imensa variação de cores e combinam com todos os tipos de blusas e calçados.



No Gallerist é possível encontrar outras peças de roupas que também são tendências para combinar com todos os modelos de saias da temporada 2017.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist. Uma marca de um designer que está fazendo bastante sucesso na Gallerist é a Schutz, confira as opções.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907

Website: http://www.gallerist.com.br