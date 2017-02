07 dicas para proteger os seus cabelos no verão

Não podemos negar que verão é sinônimo de descanso, de tirar um tempo para relaxar e aproveitar momentos gostosos com família e amigos. Afinal de contas, aqui no Brasil o verão vem junto com grandes feriados como o natal, o ano novo e o tão esperado carnaval. Além disso, é época de férias no calendário escolar e o momento perfeito para as famílias programarem viagens juntas!



Aposto que quando a palavra "verão" aparece em algum lugar, você já pensa no seu biquíni guardado no armário, no calor, no sol, na praia e naquele pulo na piscina com os amigos. Não é verdade?



E o verão é isso tudo mesmo! É um momento para esquecermos dos problemas e descansarmos o corpo e a mente! Mas... e os cabelos?



Se você é uma mulher preocupada com os fios, aposto que se recusa a sair para uma viagem à praia, por exemplo, sem ter marcado com muita antecedência uma hidratação potente para quando estivesse de volta. Isso porque você sabe que os cabelos sofrem muito com as agressões do tempo e de agentes externos em épocas mais quentes. O cloro, o sal do mar, o sol excessivo, tudo isso contribui bastante para os cabelos ficarem mais ressecados, danificados e sem vida. Foi pensando nisso que convidamos o Bruno Melo, especialista em cabelos da My Care Box, uma empresa que cria kits personalizados para tratamento capilares, para falar um pouco sobre esses danos que o cabelo acaba se expondo no verão e dar dicas de como amenizar esses efeitos.



Ele nos disse que para prevenir o cabelo dos danos da época mais quente do ano, é necessário seguir apenas estas 7 dicas:



1º- Mantenha-se hidratada – "Beba água! A hidratação do corpo, otimiza nossas funções vitais, melhora o aspecto da pele, dos cabelos e nos faz sentir melhor! No verão, mais do que nunca, a hidratação deve ser um ponto de preocupação, pois essa é a época em que mais perdemos água com facilidade."



2º- Lave os cabelos com água morna! – "Ao contrário do que muitos pensam, tanto a água quente quanto a água fria fazem mal ao fio. A água muito quente, estimula o aumento da oleosidade nos fios, pois faz com que as glândulas sebáceas localizadas no couro, produzam mais gordura, o que pode ocasionar diversas doenças que acabam contribuindo para a perda de cabelo. Já a água fria sela as cutículas do cabelo não deixando que a limpeza dos fios seja feita com eficiência."



3º - Limpe os cabelos ao sair do mar ou da piscina. – "O mar e a piscina contém resíduos, como o sal e o cloro, que acumulados no fio podem danificá-lo, intensificar os efeitos do sol e deixá-los pesados e sem vida. Por isso, é importante que o cabelo seja enxaguado no momento em que você sai do mar ou da piscina."



4º- Use protetor solar nos cabelos! – "O cabelo também precisa usar protetor solar, eles são muito importantes pois protegem o fio dos raios solares e evitam que ele fique com aquela aparência queimada, além de preservar a água presente dentro dele. E caso você não saiba, existe protetor solar específico para as madeixas! Consulte seu cabeleireiro e peça a indicação de um produto eficiente!"



5º - Não se esqueça do chapéu. – "Além de charmoso o chapéu ajuda a proteger o couro cabeludo das agressões do sol e evita que ele queime e fique sensível. O chapéu, junto com um protetor solar eficiente são a chave principal para conseguir um cabelo bonito e saudável durante o verão!"



6º - Não deixe de hidratar os fios! – "Nós conseguimos reduzir a quantidade de água que nossos fios perdem no verão, mas não conseguimos eliminar totalmente esta perda, por isso, a hidratação após o regresso da viagem é imprescindível. Compre uma máscara de hidratação, compre uma máscara de reconstrução e reveze o uso das duas."



7º- Use um shampoo antirresíduos – "Na viagem, use pelo menos uma vez na semana um shampoo antirresíduos para limpar todo o vestígio de sal ou cloro presente nos fios. Mas lembre-se, esse tipo de shampoo pode deixar os cabelos mais secos, por isso, não deixe de usar uma máscara hidratante logo em seguida!"



Website: http://www.mycarebox.com.br