10 candidatas disputam o título da mais bela tatuada do RS

Uma das atividades mais esperadas da programação da 7ª edição da Tattoo Show RS, que será realizada no próximo final de semana (7 a 9 de abril) no edifício Garagem do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, é o concurso que elegerá a Miss Tattoo RS 2017. A vencedora entre as 10 candidatas selecionadas pela Fanpage do evento tem vaga garantida para a disputa do Miss Tattoo Week, o maior evento de tatuagem da América Latina, realizado anualmente em São Paulo.



"Buscamos uma mulher que tenha incorporado a tatuagem ao seu estilo de vida, que rompa paradigmas e que tenha estilo próprio", conta Neto Tattoo, organizador da maior convenção de tatuagem do Rio Grande do Sul.



O Miss Tattoo RS 2017 será realizado no sábado, 8 de abril e terá como juradas a apresentadora da Rádio Farroupilha, Cris Silva, a editora do blog ATL Girls da Rádio Atlântida, Juju Massena e a modelo e Miss Tattoo de diversas convenções de tatuagem, incluindo a de São Paulo, Aline Cândido.



"É preciso ter muita atitude, personalidade e inovar. Isso faz com que as juradas fiquem atentas ao estilo da candidata. Caprichem na roupa, na música, na performance. Mas não façam nada forçado. Sejam quem vocês são", comenta a Miss Tattoo RS 2016, Paula Leão, que finaliza seus preparativos para a passagem da faixa.



As 10 finalistas do concurso são: Patty Hillesheim, Amithis Weissheimer Antunes, Silvana Baziuk, Pati D. Cazanatto, Scheila Freitas, Ângela Luciano Pedrinho, Caroline Mattos, Dafny Zanquetta, Laah Chaar, e Bruna Klippel.



Principais atrações

A banda de punk rock Flanders 72, a clássica Tequila Baby, o rapper Guerreiro Poeta e Time Show, e a dupla Overdriver Duo, que se tornou grande sensação nacional e já teve mais de 15 milhões de acessos no YouTube em uma só música, são atrações confirmadas para o 7º Tattoo Show RS.

Entre as apresentações culturais, Abadá (capoeira), Grazi Shazadi (dança do ventre) e o

humorista Carmo, personagem do artista Hallorino Júnior, que apresentará seu stand up com paródias, imitações, personagens e muita interatividade.



Um dos casais mais exóticos da América Latina, Cruella e Johnny Falbo participam do 7º Tattoo Show RS. Reconhecidos pela autenticidade e criação dos próprios personagens, eles têm vários piercings e algumas modificações pelo corpo. Cruela tem caninos avantajados e definitivos e Johnny tem a língua bifurcada e implantes na cabeça. "A participação dessa dupla gera grande curiosidade do público, que logo simpatiza com os personagens. Eles são acessíveis e as crianças ficam encantadas", comenta Neto.



Estrutura

Para atender os tatuadores e o público, o Tattoo Show RS 2017 organizou o espaço no Edifício Garagem do Beira-Rio com praça de alimentação, espaço para crianças, banheiros e stands com produtos e serviços como barbearia e comércio de diversos produtos diferenciados e que não são encontrados no mercado formal para comercialização.



Horários e ingressos

O evento será realizado de sexta-feira a domingo (7 a 9 de abril), das 10 às 22h. Os ingressos de sexta custam R$ 15 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal), ou R$ 20 sem a contribuição do alimento.



No sábado e domingo o ingresso custa R$ 20 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) e R$ 25 sem a doação do alimento. O passaporte para os três dias de evento custa R$ 45 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) e R$ 50 sem a doação do alimento. Crianças de até 10 anos, acompanhadas dos pais e apresentando documento, não pagam ingresso.

O estacionamento no local do evento custa R$ 10,00 por dia.



Arrecadação de alimentos

Os alimentos arrecadados com a compra dos ingressos serão doados para o Banco de Alimentos de Porto Alegre, organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que beneficia anualmente pelo menos 250 instituições na capital gaúcha, o que equivale ao atendimento de 40 mil famílias/mês.



Serviço:

O quê: 7º Tattoo Show RS

Quando: 7 a 9 de abril (sexta, sábado e domingo)

Horário: das 10 às 22h

Local: Edifício Garagem do Estádio Beira-Rio - Av. Padre Cacique, 891 - Praia de Belas, Porto Alegre

Ingressos:

- Sexta 07/04 : R$15 + 1kg de Alimento (sem o alimento R$20)

- Sábado 08/04 : R$20 + 1kg de Alimento (sem o alimento R$25)

- Domingo 09/04 : R$20 + 1kg de Alimento (sem o alimento R$25)

- Passaporte para os 3 dias de evento: R$45 + 1kg de alimento (sem o alimento R$50)

- Crianças de até 10 anos, acompanhadas dos pais e apresentando documento, não pagam ingresso



Estacionamento: R$ 10/dia

Alimentação: praça de alimentação

Crianças: espaço kids

Classificação: a entrada de menores é liberada ao evento desde que acompanhado de pais e/ou responsáveis. Tatuagens e piercings só podem ser feitas em maiores de 18 anos.



Dicas para fazer a tatuagem no evento: leve impresso o desenho que você quer tatuar ou algo impresso muito parecido com o que você quer tatuar | tatuadores levam milhares de flash, que são desenhos prontos para você tatuar, basta ter paciência e escolher o desenho que você deseja | se preferir marque o horário antecipadamente com o artista, para não correr o risco de ele ficar sem horário para atender. A lista dos artistas está disponível na fanpage do evento



Realização: Neto Tattoo Body Piercing

Patrocínio: Electric Ink

Apoio: Bio Resíduos |Banco de Alimentos de Porto Alegre | Gram Bier | SB Kids – locação de brinquedos | Tattoo 2Me | Rádio Atlântida | DJ Scorpion

Apoio Miss Tattoo RS: Tattoo Week SP | Pilaca | Isto é Piercing | Maffei Make-up | Nany Festa Fotografia | Billy Valdez





Website: http://www.ccrgestaodecomunicacao.com.br