10 passos para conquistar autoestima, amor-próprio e autoconfiança

"Costumo dizer que as pessoas desencadeiam parte de suas dores por falta de três "As" em suas vidas: autoestima, amor-próprio e autoconfiança. E é nisso que foco meus esforços, de modo que possa fazê-las compreender e enxergar o que está ocorrendo e como podem tentar mudar."



A autora da frase acima é a facilitadora em Desenvolvimento Humano e palestrante motivacional Kareemi, uma jornalista de 36 anos cuja vida se transformou – para melhor – após um acidente automobilístico que lhe custou a perda do braço direito.



Mas se para alguns uma amputação significa uma perda inaceitável, para ela o acontecimento foi a chave para uma mudança positiva e que culminou em ganho de autoestima, amor-próprio e autoconfiança - base do trabalho de Desenvolvimento Humano que executa hoje, presencial e virtualmente. "Quando perdi o braço, ganhei meu corpo inteiro, pois ganhei consciência corporal", comenta Kareemi, que esteve recentemente no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo de Televisão (assista em https://globoplay.globo.com/v/6255673/), contando um pouco de sua história de vida e de como essa experiência pessoal hoje a auxilia a trabalhar para transformar a vida de outras pessoas também.



Viver com leveza passou a ser seu lema, e esse equilíbrio entre mente e corpo só é conquistado – e o foi, também em seu caso - a partir da prática de dez passos essenciais para a perfeita harmonização dos chamados "3 As" – autoestima, amor-próprio e autoconfiança.



Descubra quais são e veja as considerações de Kareemi sobre cada um deles:



1. Implante o "não" na sua vida como resposta ao que não quer

"Dizer não ao outro é dizer sim a si mesmo"



2. Coloque-se em primeiro lugar

"Se você não se coloca em primeiro lugar, as pessoas a sua volta também não te colocarão"



3. Olhe-se no espelho e declare seu amor a si mesmo

"Levante todas as manhãs, olhe-se no espelho e diga "Eu te amo""



4. Seja menos autocrítico

"Seja compassivo consigo mesmo. Perdoe-se"



5. Ame-se, independentemente de condições

"Se você se gostar do jeito que é, certamente fará outros passarem a gostar de você assim também"



6. "Se ache"

"Se você "se achar" (no melhor sentido), vai transmitir essa confiança, e tudo ao seu redor vai vibrar nesse sentido também"



7. Seja digno de merecer o melhor

"Sinta-se capaz do muito que não te disseram que você é capaz"



8. Reposicione seu modelo mental operante (mindset), tornando-o positivo e favorável a si mesmo

"Crie a sua realidade, aceite o que vier - e como vier - e viva pleno"



9. Escreva as críticas recebidas num papel e o queime

"O fogo tem o papel de promover a transmutação. Enquanto o papel estiver queimando, você vai sentir muita gratidão por seus ofensores, como forma de se libertar dessas críticas e aceitar-se como realmente é"



10. Dê menos importância ao que falam de você

"E perdoe sinceramente as críticas"



