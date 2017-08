Apenas 12 minutos de exercício por dia garante mudança radical no corpo

Parece mais uma fórmula mágica: 12 minutos de exercícios diários e redução de até 7% da gordura corporal em apenas dois meses. Dá até para desconfiar, mas, os participantes da primeira edição do programa Impakt 60, promovido pela Akmos, mostraram que o desafio teve um resultado impressionante e além de melhorar a saúde, entregando mais disposição, também deixou todos muito mais motivados com o novo visual.



O programa reúne três importantes pilares: Nutrição, Exercícios e Change Management (técnica de gerenciamento da mudança, através da oportunidade de aprendizado), que são monitorados através de aplicativo que reúne nutricionistas, personal trainers e coachs comportamentais, para que os usuários aproveitem a experiência e engajem na busca pelo resultado.



Os participantes têm uma dieta focada na perda de peso ou no aumento de massa magra, acompanhadas pelo nutricionista. Aliado a isso, há um programa de exercícios em que são intercalados treinos de 12 minutos em um dia e corrida de meia hora no outro. Os resultados são intensificados através de chás, vitaminas e suplementação alimentar da Akmos, utilizada durante os sessenta dias de programa.



"Na primeira turma desenvolvida, já tivemos ótimos resultados. Teve participante que chegou a perder quase vinte quilos. O acompanhamento durante o processo é essencial, a interação com o grupo de participantes também motiva que todos mantenham-se firmes ao propósito pelos dois meses. E as fotos comprovam que os resultados foram realmente acima da média. Nossa intenção é levar esses conhecimentos para mais e mais pessoas, para que a melhoria da saúde esteja ao alcance de todos", comenta Ricardo Nakai, criador do Impakt 60, educador físico e gestor do Departamento de Bem-Estar Akmos.



Além disso, a empresa disponibiliza aos interessados a oportunidade de se tornar um AK Health Trainer, um profissional habilitado a acompanhar o processo do Impakt 60 e atuar com Change Management para auxiliar outras pessoas a conquistarem mais saúde e disposição.



Os candidatos, primeiramente devem passar pelo programa, realizar um curso de capacitação e ser replicador da ferramenta em todo o Brasil.



O aplicativo já está disponível para todo o Brasil e pode ser adquirido gratuitamente através do site www.akmos.com.br.