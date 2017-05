1º Birô de Visagismo do Brasil - Especializados em Visagismo Acadêmico

O casal de Visagistas e Visionários, Robson e Tania Trindade, ousando sair do lugar comum e acreditando em um novo formato para melhor atender as necessidades... inauguram o primeiro Birô de Visagismo no nosso país, localizado na Av Sabia 246 no bairro de Indianópolis - São Paulo - SP.



Sempre atentos aos novos direcionamentos do mundo moderno e acompanhando a evolução do mercado juntamente com o casal, as profissionais Thaís T. Milhomens, Daniela Oliveira, e mais uma equipe composta de grandes educadores, irão oferecer cursos, palestras, workshops e eventos, focado nas áreas de gestão, beleza e moda.



O time de profissionais com foco na imagem, visagistas e educadores do Red Team - Consultoria de Imagem, Beleza & Estilo, abrem as portas do Birô de Visagismo com uma proposta personalizada e um conceito compartilhado voltado para a educação, projetos, imagens, embelezamento e Coworking http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/



O trabalho entre diversas opções, oferece Consultorias de Visagismo, que resultam em projetos de engenharia da imagem pessoal, empresarial e/ou digital.



O objetivo é oferecer soluções que vão impactar com um novo conceito de atendimento no segmento de Beleza, Imagem e o compartilhamento de conhecimento com clientes e parceiros.



O espaço oferece ainda a oportunidade de degustação da uma biblioteca para profissionais e clientes interessados na estética da aparência.



Funcionando com força total, o casal de empreendedores faz um convite a todos que queiram conhecer o Visagismo Acadêmico e melhorar sua comunicação através da engenharia de imagem e do Visagismo Virtual.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/