2 receitas de café da manhã para dar energia ao seu treino

Estamos cansados de saber que a refeição mais importante do dia é nosso café da manhã! Nada de escapar a alimentação matinal, ou tomar apenas um copo de leite. O café da manhã é ótimo para você fazer um estoque de energia para o resto do dia.



Separamos duas receitas que são super saudáveis, e vão ajudar você a completar os treinos e as atividades diárias com bastante facilidade. Bora pra cozinha aprender as receitas?



2 receitas de Café da manhã com dose extra de energia

Vamos começar com uma receita de Smoothie, assim como as outras, extremamente fácil de fazer.



Smoothie de Manga, Gengibre e Cenoura – Receitas de Café da Manhã



Lista de Compras



2 Cenouras médias



1 Manga madura



1 pedaço pequeno de gengibre



2 colheres de açúcar mascavo



4 pedras de gelo



Como Fazer



Basta bater todos os ingredientes e está pronto! Lembre-se, os smoothies só podem ser consumidos na hora!



Parfait de Iogurte com granola e frutas vermelhas – Receitas de Café da Manhã



Lista de compras



2 potes de iogurte grego



100 gramas de granola



100 gramas de mirtilo ( blueberry) – pode ser substituído por morangos ou cerejas frescas



100 gramas de framboesas – pode ser substituído por morangos ou cerejas frescas



2 fios de mel ou melado



2 folhas de hortelão ou menta



Como Fazer



Use um pote de vidro, uma taça, ou qualquer recipiente individual que seja transparente. Caso use morangos ou cerejas frescas, lembre-se de cortá-las antes de montar seu café da manhã.



Deixe seu iogurte no freezer por alguns minutos, tudo depende da potência do seu refrigerador. Você vai querer seu iogurte grego mais firme que quando é armazenado na geladeira, mas não congelado ou em ponto de sorvete.



Agora faça camadas com cada ingrediente, siga sempre esta ordem para melhor textura:



iogurte

frutas

granola

Ao final, coloque um fio generoso de mel, e finalize com a folha de hortelã ou menta! Agora basta aproveitar seu café da manhã!

