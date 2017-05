3º Meeting HTM na Estética In Rio reúne grandes nomes do setor

A expectativa é de casa cheia para acompanhar as 18 palestras que serão realizadas durante a Feira Estética In Rio, no Centro de Convenções SulAmérica do Rio de Janeiro. Durante três dias serão apresentados novos conceitos e aplicabilidades para diferentes tecnologias, como a criolipólise, luz intensa pulsada, microagulhamento, entre outros.



Profissionais renomados como o Dr. Fábio Borges, autor de importantes livros das áreas de estética e fisioterapia Dermato Funcional, Dr. Jones Agne, especialista em Eletroterapia e Doutor pela Universidade de Santiago de Compostela/Espanha, Dra. Ludmila Bonelli, presidente do Encontro Internacional de Fisioterapia Dermato Funcional e Dra. Mariana Negrão, Mestre em Cirurgia Plástica e Pós-graduada em Fisioterapia Dermato Funcional, estarão presentes no 3º Meeting.



O evento pretende atender, por dia, mais de 700 profissionais dos segmentos de estética e fisioterapia que visam ampliar seus conhecimentos e se atualizar às novidades do mercado. As palestras tem início às 10h e término às 18h, e serão realizadas entre os dias 20 e 22 de maio no Auditório HTM – Mezanino, Sala A.



Durante o evento serão apresentados temas como a aplicação de radiofrequência e microagulhamento no tratamento das cicatrizes de acne, ultrassom focalizado no tratamento de estrias atróficas e criolipólise e outras tecnologias para redução da adiposidade localizada.



Informações para a Imprensa:



Sobre a empresa

A HTM Eletrônica é uma das principais indústrias de equipamentos eletro eletrônicos dirigidos ao segmento de fisioterapia e estética do Brasil. Com sede na cidade de Amparo (SP), tem como diferencial a alta tecnologia, o design exclusivo e a eficiência de seus equipamentos. Para alcançar este alto padrão de excelência, a empresa realiza intensas pesquisas tecnológicas, análises comerciais e consultas aos profissionais do setor.

A HTM é uma empresa 100% nacional e todos os seus equipamentos são desenvolvidos em fábrica própria — toda a linha HTM possui Certificado Anvisa.



3º Meeting HTM – Estética In Rio

Local: Centro de Convenções SulAmérica/RJ

Auditório HTM – Sala A (Mezanino)

Datas: 20, 21 e 22 de maio

Horário: das 10h às 18h



Website: http://htmeletronica.com.br/