4 lançamentos de maquiagem que você precisa conhecer

4 novidades em maquiagem



Máscara Cílios Sensacionais - Maybelline: é impossível falar de máscara para cílios sem lembrar da Maybelline. Depois do sucesso absoluto do The Colossal (que desbancou várias marcas mais caras e foi apontado por especialistas como o melhor rímel em 2010) e do The Falsies, a aposta da marca nova-iorquina é a Máscara Cílios Sensacionais. A promessa do produto é proporcionar definição aos cílios, graças ao seu aplicador com 10 camadas de cerdas.



Contorno e iluminador Stick - Vult: a Vult vem se destacando no mercado nacional por estar sempre antenada às últimas tendências de maquiagem e lançando os produtos na hora certa. O Contorno Stick e o Iluminador Stick são bons exemplos do timing acertado da marca. Com eles, fica fácil reproduzir os truques de make mais desejados do momento. O bastão de contorno tem a função de criar sombras, modelando o formato do rosto. Já o iluminador ressalta os pontos fortes da face, criando um efeito cintilante.



Coleção Fruity Juicy - Mac: desejados por 10 entre 10 amantes de maquiagem, os produtos da Mac ditam moda. A coleção Fruity Juicy - de edição limitada - é de encher os olhos. Com embalagens inspiradas no clima tropical, a linha é composta por itens para a pele, boca e olhos, além de acessórios como pincéis e makeup bag. Os destaques são os tons super coloridos dos batons, que passeiam entre rosa e laranja e o primer, que possui óleo de coco na composição.



Base líquida Air Brush Fluid Makeup - Catharine Hill: apontada como "maquiagem do futuro", a make feita com um aerógrafo garante alta cobertura e total correção das imperfeições da pele. Muito resistente ao calor e com duração de até 12h, o Airbrush deixa a pele aveludada e leve. A base líquida Air Brush Fluid Makeup, da marca Catharine Hill tem 10 opções de tons. Além do uso no aerógrafo, também é possível utilizá-la com um pincel ou até mesmo com os dedos. A marca, que é brasileira, desenvolve produtos para o dia a dia ou para fins artísticos e é uma referência para profissionais de beleza.



Onde comprar maquiagem online?



As lojas online são a melhor opção para comprar maquiagem. A prova disso é que, mesmo com o cenário de vendas em recuperação, o setor de cosméticos e perfumaria cresceu 12,2% no primeiro semestre de 2017 de acordo com o relatório Webshoppers 36, realizado pela Ebit.



Mas, diante de tantos e-commerces, é comum surgirem dúvidas na hora de escolher o mais vantajoso entre eles, afinal diferentes opções de pagamento, condições de frete e descontos podem fazer uma enorme diferença no valor pago.



