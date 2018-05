5 alternativas para lidar com a calvície e a perda de cabelo

É fato que a calvície é um problema que afeta um grande número de homens e mulheres em todo o mundo. Estima-se que cerca de 70% dos homens desenvolverão o problema até os 70 anos, enquanto, na população feminina, 50% da população serão afetadas. A calvície, ou alopecia, ocorre quando há um afinamento progressivo dos fios de cabelo, deixando o couro cabeludo mais visível, e pode ser causada por diversos fatores.



Para ajudar aqueles que sofrem da calvície, ai vão 5 alternativas para solucionar o problema:



1. Laser de baixa potência

A laserterapia de baixa intensidade é um dos tratamentos mais eficazes do momento. O procedimento pode ser realizado em casa, pela própria pessoa, de maneira totalmente indolor, com home-devices como o iGrow Laser (http://www.onderma.com.br/d/103/igrow), um capacete composto por 51 pontos de luz, sendo 21 de laser de diodo e 30 de LED, que incidem diretamente sobre o couro cabeludo, fortalecendo a raiz para controlar a queda. Outra opção é a Hairmax Laserband (http://www.onderma.com.br/d/102/hairmax), uma tiara que possui 82 pontos de luz, além de pentes que dividem os cabelos, para aumentar a absorção dos raios no couro cabeludo. O produto pode ser rotacionado, a fim de tratar todas as áreas da cabeça, em sessões de poucos minutos.



2. Cirurgia robótica

Cientistas desenvolveram, recentemente, o ARTAS, um robô criado para transformar o transplante de cabelo em um procedimento menos invasivo. O aparelho foi criado como alternativa ao método tradicional de coleta dos fios, que é totalmente manual, e naturalmente mais demorado. Outra vantagem é que a cirurgia robótica não deixa as cicatrizes da técnica FUT (Transplante de Unidades Foliculares), por adotar a FUE (Extração de Unidades Foliculares), que consiste na extração individual dos folículos, em vez da remoção de uma tira de couro cabeludo.



3. Maquiagem capilar

Opção ideal para quem quer fugir dos tratamentos estéticos com agulhas ou procura melhor custo benefício. Existem várias opções de maquiagem capilar à disposição no mercado, entre elas o Hairmax Fibers (http://www.onderma.com.br/d/107/hairmax+fibers), feito com pó de microfibras de queratina (mesma proteína que constitui o fio de cabelo). Revelando-se como um disfarce imperceptível, basta aplicá-lo nas áreas rarefeitas do couro cabeludo e, instantaneamente, já se observa maior volume. Além disso, o produto dura o dia inteiro, aguentando a ação do suor, chuvas leves ou ventos fortes. O produto é hipoalergênico e compatível com qualquer tratamento capilar.



4. Micropigmentação

A micropigmentação é um procedimento utilizado para disfarçar as falhas causadas pela queda de cabelo, e consiste na aplicação de pigmentos no couro cabeludo para reproduzir a aparência idêntica dos folículos capilares. Sua duração é em média de 2 a 5 anos. O desbotamento do pigmento está relacionado à técnica utilizada, atividades e cuidados externos como, por exemplo, exposição ao sol e também à adaptação da pele com a tinta. O clareamento ocorre de forma gradativa, já que o pigmento não sai de uma só vez, porém é necessário que sempre ocorra à manutenção para que os efeitos tenham durabilidade.



5. Intradermoterapia

A intradermoterapia capilar (ou mesoterapia) é indicada para aqueles que experimentam queda capilar em excesso, podendo ser utilizada também para o tratamento da calvície. O método consiste na aplicação de agulhas com nutrientes na região do couro cabeludo, o que visa estimular o crescimento dos fios, aumentando sua espessura e revitalizando-os. Em média são necessárias de 2 a 10 sessões, com periodicidade variando em cada caso. Os resultados esperados são: redução da queda de cabelo e melhora na qualidade e textura dos fios e estímulo do crescimento.



