5 benefícios que você encontra em modelos casuais de tênis Oakley

A Oakley é conhecida por estar sempre investindo em beleza, conforto e segurança para seus produtos, de calçados a acessórios. Os tênis Oakley, por exemplo, são famosos pelo visual moderno, pelo conforto e também pela durabilidade. A marca conta com modelos para diversos públicos e estilos, concordando, porém, todos sempre de alta qualidade.



Para apresentar alguns desses modelos e benefícios que a marca possui, a lista abaixo traz uma seleção de tênis Oakley focados na moda streetwear. Eles estão disponíveis na loja Emporium Brazil, que é especializada neste estilo e traz, além de tênis, camisetas, moletons, bonés e acessórios.



Tênis Oakley Breakdown Black



Confeccionado em cor preta, este modelo é sinônimo de versatilidade. Seu visual combina com calças, bermudas, camisas, camisetas e casacos de todos os estilos e cores. A composição é permite usá-lo tanto em estações quentes, quanto frias. Já o conforto é garantido por meio do tecido de couro, palmilha EVA e solado de borracha. Além disso, o design também foi pensado para que o tênis seja adequado para a prática de esportes.



Tênis Oakley Hit & Run 2 Antique Bronze



Tênis com couro de camurça e solado de borracha que proporciona muito conforto. A cor em tom de bronze foi desenvolvida para oferecer versatilidade, fazendo com que o modelo combine com praticamente todos os tipos de roupas e acessórios. O material e a cor também são ideais para meia estação. A Oakley também utilizou de tecnologia de ponta para fabricar este tênis com forro de tecido que absorve a umidade.



Tênis Oakley Rudder Jet Black



Um tipo de tênis que é sinônimo de versatilidade. Com o Oakley Rudder Jet Black, os homens conseguem facilmente montar combinações de roupas variadas, entre o despojado e o elegante. E o melhor é que as cores de preto e branco, além do material leve, são ideais para usar em todas as estações. O solado é de borracha de alta tração e o forro moldado em EVA que absorve totalmente a

umidade, características exclusivas da Oakley.



Tênis Oakley Pressure Navy/Red



Este modelo é fundamental para a vida de todos os homens, uma vez que ele combina com tudo, dá para usá-lo com bermudas, calças, camisetas, jaquetas, blazers e muito mais. Já o conforto é certo graças ao solado EVA com inserto de borracha e ao tecido com forro que absorve a umidade. O tênis também tem palmilha Ortholite (espuma específica que garante características mais frescas, higiênicas e acolchoadas).



Quem deseja encontrar estes e outros modelos de tênis Oakley, e também de outras marcas, pode acessar a loja virtual da Emporium Brazil e conhecer as muitas opções de calçados streetwear.



Onde ficamos



Rua Dr. Antônio Furlan Jr, 1447

Centro - Sertãozinho - SP

Cep 14160-700



Website: http://www.emporiumbrazil.com.br/