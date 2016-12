5 cosméticos ecológicos e saudáveis que não podem faltar na lista de Natal

A Novexpert é uma marca francesa que acaba de chegar ao Brasil trazendo para o consumidor o que há de mais avançado em tecnologia e segurança na produção de cosméticos. É a única do mercado brasileiro com cosmecêuticos 100% naturais e com matérias-primas orgânicas. Toda a linha tem o certificado Ecocert, referência mundial em certificação orgânica, confirmando o compromisso da empresa com o respeito ao meio ambiente.



"Os cosméticos orgânicos e naturais são mais ecológicos. Usam na sua formulação, principalmente, plantas e ingredientes biodegradáveis. Além disso, se utilizam de ativos que foram produzidos de forma menos agressiva", explica a cosmetóloga Joyce Quenca, embaixadora da Novexpert no Brasil.



Nós listamos cinco produtos que podem te ajudar na hora de escolher o presente de natal para aquela pessoa especial:



Água Micelar com Ácido Hialurônico: Promove a limpeza diária da pele, como também tem efeito hidratante. Sem contraindicações, a água micelar pode ser utilizada em todos os tipos de pele, já que tem formulação bastante suave. É a única no mercado 3 em 1: limpa, remove a maquiagem e hidrata a pele com ácido hialurônico.



Instant Lifting Serum com Ácido Hialurônico: Indicado para homens e mulheres a partir de 25 anos de todos os tipos de pele. Promove a suavização das rugas, deixando um efeito de pele de pêssego e brilho duradouro no rosto. Possui efeito Cinderela com resultado instantâneo após a aplicação para uma pele perfeita.



Booster Serum com Ácido Hialurônico: Com tecnologia 3D skin care, atua nas três camadas da pele (epiderme, derme e hipoderme) por meio da combinação de quatro tipos de ácidos hialurônicos de origem vegetal. A longo prazo auxilia no preenchimento de rugas e linhas de expressão.



Booster com Vitamina C: Único no mercado com concentração de 25% de vitamina C estabilizada, possui ação antirrrugas, promove radiância, ilumina a pele e é antioxidante. Ideal para prevenir o fotoenvelhecimento e manchas causadas pelo sol



Expert Eye Countor Pró-colágeno: Possui exclusiva tecnologia "camaleão" para o brilho no olhar. Após a aplicação, as microcápsulas se rompem e liberam microrefletores com ácido hialurônico. Tem ação antirrugas, antiolheiras e antibolsas.



Sobre a Novexpert

Fundada em 2008, a Novexpert é uma empresa francesa que contém a primeira linha cosmecêutica para tratamento da pele com fórmulas minimalistas. A marca é pioneira em termos de segurança: fórmulas biodegradáveis, 0% químicos, 0% conservantes, 0% sintético e hipoalergênica.



A linha recebe a assinatura de dermatologistas franceses e apresenta ingredientes patenteados e de alta tecnologia. Todos os produtos apresentam um ingrediente ativo: a novaxylina, um composto que ativa o gene responsável pela longevidade: a sirtruína 1.



Toda a matéria prima é vegana, as formulações hipoalergênicas e podem ser utilizados por todos os tipos de pele, sem contraindicações.



A Ecocert é um organismo de inspeção e certificação fundado na França, em 1991 por engenheiros agrônomos conscientes da necessidade de desenvolver um modelo agrícola baseado no respeito ao meio ambiente e de oferecer um reconhecimento aos produtores que optam por essa alternativa.



Desde a sua criação a empresa especializou-se na certificação de produtos orgânicos.



A Ecocert contribuiu ativamente para o desenvolvimento da agricultura orgânica nos anos 90, participando na discussão dos textos regulamentares legais na França e Comunidade Europeia.



Ao longo dos anos, a Ecocert ganhou a confiança dos profissionais e consumidores e tornou-se uma referência na certificação orgânica no mundo.



Em 2001 a Ecocert se estabelece no Brasil, inicialmente constituída como uma Associação e posteriormente, em 2005 como uma empresa Ltda.



Desde então a Ecocert é uma presença forte no desenvolvimento da produção orgânica no nosso país, seja participando das discussões para a construção do regulamento orgânico brasileiro, como certificando milhares de produtores.



Em 2011 o grupo Ecocert completou 20 anos de história e experiência acumulada. Dessa experiência resultou a criação, em 2010, da Fundação Ecocert, para apoiar o desenvolvimento sustentável.





