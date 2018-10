5 cuidados com o corpo para arrasar no Verão

O verão começa apenas em 21 de dezembro. Por isso, não se desespere! Ainda dá tempo de colocar em prática aquele projeto corpo enxuto, a fim de arrasar na temporada de altas temperaturas, praia e piscina.



Se você ainda não definiu uma rotina de cuidados para o corpo, confira algumas dicas preparadas pela Bra Lingerie e coloque sua beleza e autoestima como prioridades!



5 dicas essenciais para preparar o corpo para o próximo verão



1 - Alimentação saudável em foco - Os meses que antecedem o verão são bastante propícios para adotar uma dieta mais saudável, deixando de lado aqueles exageros que, normalmente, são cometidos na alimentação do inverno. Aposte em uma dieta leve, saudável, repleta de frutas, legumes, fibras e verduras. Evite pular refeições e faça uma hidratação permanente do organismo, consumindo cerca de 2 litros de água por dia.



2 - Exercícios Físicos - Se o seu inverno foi marcado pelo sedentarismo, está na hora de buscar motivação para iniciar uma nova rotina de exercícios físicos, em especial os aeróbicos e de musculação. Algumas modalidades têm se mostrado extremamente eficientes para a perda de peso, a tonificação do corpo e o ganho de condicionamento, entre elas o crossfit, corrida, ciclismo, pilates e treinos funcionais.



3 - Tratamentos estéticos - Alguns procedimentos estéticos são verdadeiros aliados do corpo. Aposte em tratamentos como drenagem linfática, esfoliação, massagem redutora, manta térmica detox, entre outros que tenham como foco a melhora do contorno corporal, a redução de medidas, a eliminação da retenção de líquidos e o combate à celulite, flacidez e gordura localizada.



4 - Use as roupas certas - Quando você prática exercícios, foca em estar mais saúdavel no verão, é importante usar as roupas certas. Vai para academia, procure a Bra Ligerie e suas bermudas para exercícios. Vai à uma festa, e que se sentir bem com o corpo, coloque uma de cintas modeladoras. E por assim vai!



5 - Orientação nutricional - Os meses que antecedem o verão são ótimos para buscar orientação e informação. Agendar uma consulta com um profissional de nutrição é uma ótima oportunidade para começar a mudar hábitos, inserir novos alimentos na rotina, aprender a fazer escolhas mais saudáveis e buscar mais qualidade de vida e saúde.



Para arrasar no próximo verão, além de colocar essas dicas em prática, confira a moda fitness e modeladores!





Website: https://www.bralingerie.com.br/