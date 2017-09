5 dicas de maquiagem que você precisa conhecer

Que tal realçar a sua beleza com alguns truques de maquiagem dos especialistas? Mesmo que a qualidade dos produtos faça a diferença na hora de fazer uma maquiagem de diva, há alguns truques que toda mulher deveria saber para manter a maquiagem perfeita por mais tempo e para aproveitar melhor os produtos que utiliza. Vejamos alguns deles?



Prepare a sua pele adequadamente



Uma pele bem preparada, além de estar protegida, dá um aspecto de pele saudável e natural. Comece limpando adequadamente todo o rosto com sabonete neutro e seque-a muito bem – uma dica fantástica é utilizar água gelada, que irá ter um efeito tensor e irá fechar os poros.



Depois, vá hidratando bem toda a extensão do seu rosto com um produto hidratante adequado para o seu tipo de pele. Não se esqueça também do protetor solar, caso a make for para o dia. Na falta do hidratante, utilize um primer, que tem a função de homogeneizar a pele. Pular estas etapas pode impactar negativamente na sua produção.



O segredo da make é uma base perfeita



Você já se deparou com uma maquiagem muito simples, mas que tinha alguma coisa que a deixava fabulosa, mas não sabia dizer o que era? Uma base bem-feita é o segredo de qualquer maquiagem. O objetivo da base é eliminar defeitinhos, ressaltar a beleza e equilibrar a pele e os demais elementos da maquiagem.



Depois de uma pele bem preparada e da aplicação do corretivo, escolha a base adequada para a sua make e para a sua pele. Teste a base ou camuflagem diretamente no rosto para saber a sua cor.

Você pode preferir utilizar um produto de cobertura mate com aspecto natural, este produto é indicado para uma cobertura maior e mais fechada.



Ou você pode optar por uma base cremosa e mais hidratante, que tem acabamento mate e sensação aveludada, ideal para a noite ou para o dia a dia. A Base Cremosa Velvet Makiê tem alguns diferenciais, que por si só já é um truque de beleza: ela minimiza as linhas de expressão nas fotos e vídeos, pois possui micro partículas que rebatem a luz e produz um efeito de pele perfeita. Além disso, é oil free, ou seja, não tem substâncias oleosas.



Pincel ou esponja?



Esta é uma dúvida bem frequente entre as mulheres brasileiras que amam maquiagem. A resposta é: os dois! Cada instrumento tem a sua função. O pincel pode lhe ajudar a distribuir a sua maquiagem líquida nos lugares adequados e ajuda a dar finalização. Já a esponja ajuda a espalhar o produto até mesmo em pequenos espaços. O truque para a sua maquiagem durar mais é, com a esponja levemente molhada, fazer movimentos para "carimbar" o produto ao invés de esfregá-lo no rosto. A sua maquiagem irá durar muito mais e terá um efeito muito mais natural.



Batom que dura mais



Quer que o seu batom dure mais? Basta aplicá-lo e depois tirar apenas o excesso com um lenço, apertando os lábios contra ele. Depois, passe suavemente uma camada de pó translúcido fixador e passe novamente uma camada de batom. Ele irá durar muito mais!



Sobrancelhas bem delineadas sem problemas



Muitas mulheres chegam a um impasse na hora de dar destaque às sobrancelhas. Elas são a moldura dos olhos e equilibram todo o rosto. Os lápis corretivos de sobrancelhas, como o lápis universal, são capazes sozinhos de corrigir e ressaltar o traço.



Já as mulheres que têm falhas nas sobrancelhas e com pelos escuros podem passar uma sombra um tom mais claro que os pelos naturais e pintá-los com um pincel fininho, ou preferir um corretivo com textura de pomada, e seguir o sentido do crescimento dos pelos!





