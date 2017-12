5 pontos fundamentais para tornar um catálogo profissional

Independentemente do segmento em que uma empresa atua, o objetivo é vender seus produtos ou serviços. Para isso, é preciso trabalhar a comunicação empresarial. Essa é uma área intimamente ligada ao crescimento de qualquer corporação.



Entre os muitos objetivos da comunicação, destaca-se a visibilidade do produto. Como fazer com que o público conheça a sua empresa e entenda os serviços oferecidos? E tão fundamental quanto tornar o produto ou serviço visíveis é fazer com que o cliente o entenda.



Uma forma eficaz de apresentar o trabalho de forma clara, completa e atraente é imprimindo um catálogo . Camila Eskenazi, sócia da Gráfica Eskenazi , revela, a seguir, 5 pontos fundamentais para a criação de um catálogo profissional.



Conheça o próprio produto



Esse é o ponto de partida e a etapa que vai guiar todo o resto do processo. O catálogo de uma empresa é o cartão de visitas dela.



Conhecer a fundo o produto e serviços que oferece é fundamental. É importante que as informações sejam claras, objetivas e sem erros. Efetuar um levantamento completo e realizar análise para definir a melhor forma de distribuir o conteúdo são elementos indispensáveis à estratégia, pois os clientes podem não entender em qual área a empresa atua. Por isso, recomenda-se facilitar ao máximo o entendimento a respeito do que se pretende vender. "Essa parte é primordial, qualquer imperfeição, pode afetar a imagem e credibilidade da sua empresa", comenta Eskenazi.



Busque um profissional qualificado para o design



"Aquela velha história de "meu sobrinho faz" não funciona. Você precisa de um material de qualidade para apresentar o seu trabalho", afirma Eskenazi. Cada etapa precisa ser realizada com cuidado e profissionalismo, pois cada detalhe vai compor melhorias no resultado. Você precisa de um texto livre de erros gramaticais, fotos com os melhores ângulos, uma boa luz e resolução. A impressão impecável também é determinante para uma boa apresentação, conta a profissional.



Conteúdo Institucional



O conteúdo institucional é outra parte fundamental do catálogo. No primeiro momento, deve-se introduzir um pequeno texto contando a história da empresa e falando da trajetória dos negócios. É importante também que fique claro quais serviços a empresa realiza. Vale destacar ainda momentos importantes, como prêmios ou trabalhos especiais. Há também como inserir a missão, visão e valores do empreendimento. No caso de realizar atividades com cunho socioambiental, vale a pena destacá-los também. Finalizando o conteúdo institucional, é preciso colocar nele os canais oficiais de comunicação como endereço do blog, página do Facebook, perfil do Instagram, telefone e e-mail.



O catálogo deve mostrar a essência do negócio, passar credibilidade para o cliente. Ele é determinante para a decisão de compra.



Formato



O catálogo precisa ser diferenciado para chamar atenção do cliente e conquistá-lo à primeira vista. Ele é como um cartão de visita. Sua função vai muito além de somente apresentar serviços ou produtos. "A sua comunicação visual é decisiva na hora de encantar o seu cliente", informa Eskenazi.



O formato é uma maneira de você inovar. A criatividade é o segredo para essa etapa. Procure formatos que combinem com o serviço oferecido pela sua empresa. Tente deixar a linguagem mais próxima do público possível.



A diagramação é primordial para uma boa estética. Ela é responsável por guiar a leitura e destacar as informações principais. "As pessoas valorizam muito a experiência sensorial, por isso o catálogo é uma ferramenta importante para ajudar no processo de compra", avisa.



Impressão



Para finalizar o projeto com primor, é indispensável uma impressão de qualidade. Escolha cada detalhe com atenção e cuidado. "Afinal, você já trabalhou bastante neste catálogo: planejamento, tendências, fez levantamento dos seus serviços, cuidou do texto e diagramação, não quer que o último passo decepcione, não é mesmo?", orienta Eskenazi.



A escolha de uma boa gráfica é crucial para o sucesso do catálogo. Se a impressão não for de qualidade, todo o trabalho terá sido em vão. Por isso, a dica é: busque uma gráfica que lhe oriente sobre o melhor tipo de papel, tamanho e outros aspectos.



Saiba mais



Camila Eskenazi é sócia da Gráfica Eskenazi. Gráfica em SP no mercado há 60 anos, a empresa trabalha com impressão offset e faz entregas com frete grátis para todo Brasil. Para garantir a qualidade de seus serviços, a gráfica disponibiliza um kit com amostras para quem desejar. Você pode entrar em contato pelo telefone 0800-772-1818 ou acessar a loja: www.LojaGraficaEskenazi.com.br.



Website: http://www.LojaGraficaEskenazi.com.br