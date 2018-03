5 hábitos que contribuem com o envelhecimento da pele

O tempo, sem dúvidas, é o principal vilão que atua no envelhecimento cutâneo, porém sabemos que abandonar os maus hábitos ainda é a melhor saída nesta corrida contra o relógio. Uma rotina de cuidados completa, tendo os recursos estéticos como aliados, garante saúde e contribui com a melhora do aspecto da pele.



Antes de buscar alternativas eficazes para o envelhecimento, é preciso entender a estrutura e composição da pele. A pele possui três camadas: epiderme (mais externa), derme (composta de colágeno, queratina e outras fibras) e hipoderme (tecido adiposo que funciona como reservatório de energia e isolante térmico).



Com o tempo, e a diminuição da ação dos hormônios, a pele tende a ficar mais seca e a derme passa a não conseguir absorver o volume de água necessário para a produção das fibras de colágeno e elastina. Aliado a isto, a hipoderme tende a diminuir, ficando mais fina e frágil.



Portanto, o envelhecimento está diretamente relacionado à perda e degradação das fibras de colágeno e elastina, diminuição do tecido adiposo facial, taxa mais lenta de renovação celular e a redução da rede vascular e glandular.



Para piorar este sistema natural, a exposição solar, a falta de hidratação e a alimentação irregular podem acelerar este processo.



Entenda quais são os hábitos ruins que favorecem o envelhecimento e como contribuir com a juventude da pele com simples práticas diárias:



1) Não usar filtro solar diariamente

Proteja a sua pele do sol todos os dias, mesmo em dias de frio ou chuva, com um filtro solar com FPS 30 ou superior. A radiação UVA penetra mais profundamente na pele e é a principal responsável pelo fotoenvelhecimento.



2) Esquecer de hidratar mãos e pescoço

As características do pescoço e colo são diferentes das demais áreas do corpo. A densidade da pele desta região é mais fina, e devido a existência de poucas glândulas sebáceas, sofre ainda mais com o ressecamento. A flacidez apresentada também é mais perceptível, pois a quantidade de fibras de colágeno é reduzida. Por isso, hidrate também - e principalmente - estas regiões para minimizar os efeitos visíveis do envelhecimento.



3) Não saber seu tipo de pele

A escolha do cosmético ideal para o seu tipo de pele visa tratar adequadamente e potencializar os resultados, mediante as característica da pele. Quando a escolha do produto é errada, os ativos trabalharão de forma contrária ao que a pele necessita, promovendo respostas inadequadas.



4) Ter uma alimentação pobre em antioxidantes

Os antioxidantes protegem a pele de agressores externos como poluição e radiação infravermelha, além de neutralizar os radicais livres. Alguns alimentos como cenoura, chá verde, frutas cítricas, linhaça e suco de uva integral são antioxidantes e devem sempre compor o cardápio.



5) Dispensar os cuidados estéticos

Hoje o mercado conta com diversas tecnologias que contribuem com o rejuvenescimento facial, hidratação e tônus da pele. Estes são recursos valiosos que contribuem, entre outros benefícios, com a reposição do colágeno, essencial para o viço da pele.





A HTM Eletrônica possui em sua linha de produtos diversos aparelhos de estética que atuam no envelhecimento de forma eficaz e segura.



O equipamento de luz intensa pulsada, Light Pulse, possui um tratamento específico para o rejuvenescimento. Esta tecnologia favorece a síntese de colágeno, como também atua na despigmentação das manchas da pele, em especial as manchas senis.



Os equipamentos de radiofrequência Límine e Effect atuam promovendo o aquecimento do tecido, em uma temperatura específica que pode variar entre 40 a 42 graus, estimulando assim a produção de um novo colágeno.



O Ultrafocus, ultrassom focalizado de alta intensidade, possui um mecanismo de ação no tratamento facial onde a onda mecânica irá aquecer áreas específicas, promovendo o aquecimento do tecido e a produção de um novo colágeno. O processo da cascata de reparação, desencadeado pelo uso do Ultrafocus, resulta na atração de células inflamatórias, seguido de indução de fibroblastos. Assim, o colágeno é desnaturado pelo calor, resultando na formação de um novo colágeno seguido por tensão dos septos da pele, reduzindo a flacidez de pele, garantindo o resultado de rejuvenescimento imediato.







Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing









Website: https://www.htmeletronica.com.br/produtos/