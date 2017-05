Os 5 melhores alimentos para você cuidar da pele

Veja as comidas que ajudam você a cuidar da pele



Cuidados com a pele vão muito além de produtos! Sua alimentação é fundamental para que sua pele não envelheça com facilidade. A pele é o maior órgão do ser humano, e é afetado pelo o que você ingere assim como as outras partes do corpo!



O cuidado com o sol, e os cremes caros, podem não adiantar se você estiver se alimentando mal. O Saudável Top separou os 5 melhores alimentos para quem quer ficar com a pele jovem e viscosa! Confira nossa lista aqui!



5 Alimentos para cuidar da pele



Agora só levar esta listinha na hora das compras!



5 – Leite de Amêndoas



O leite de amêndoas é uma ótima alternativa ao leite de vaca, além de ser uma ótima opção para cuidar da pele. O leite de vaca é péssimo para pele, pela sua gordura e excesso de lactose! Você mesmo pode fazer seu leite vegetal em casa, ou comprar pronto em lojas especializadas!



4 – Chá Verde



O chá verde deixa sua pele mais macia e viscosa, segundo um estudo do "Journal of Nutrition" em 2001. Os antioxidantes deixam sua pele oxigenada e com os nutrientes necessários para manter um aspecto saudável.



Evite os chás de caixinha, faça o seu caseiro toda vez que for tomar!



3- Chocolate Amargo



O chocolate amargo é uma das melhores escolhas na hora da sobremesa, sempre mais saudáveis que as variações com leite ou outras substâncias. Estes chocolates tem um teor de cacau muito alto. A fruta contém antioxidantes que ajudam a circulação de sangue na pele. 30 gramas do alimento por dia são suficientes para manter sua pele jovem, sem ganhar alguns quilos extras indesejados!



2 – Sardinhas



As sardinhas são um dos melhores peixes para cuidar da pele. Este alimento é rico em omega-3, uma das melhores gorduras do planeta. As sardinhas também têm o poder anti-inflamatório, a inflamação é uma das principais causadoras da acne!



1- Azeite de oliva



O azeite de oliva ficou em primeiro lugar no nosso ranking! Um estudo mostrou que as mulheres no passado consumiam grandes quantidades do óleo, e envelheciam mais lentamente que as de hoje. A grande concentração de ácidos mono saturados faz do óleo de oliva melhor que seus substitutos, como o de amendoim e de semente de girassol. Estes ácidos são responsáveis pela aparência jovem, de sua pele. Mas lembre-se, estes dados são para o óleo consumido no seu estado natural.

