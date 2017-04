Os 5 Passos Essenciais para Começar uma Dieta e ter Uma Vida mais Saudável e Práctica!

1º PASSO: Procure um profissional

Sua nova dieta deve ser acompanhada por um profissional. Reeducação alimentar e exercícios físicos são as bases para uma vida saudável. Com ajuda de um nutricionista você optará pelos alimentos corretos e aprenderá uma nova alimentação, que poderá lhe acompanhar por toda vida.



2º PASSO: Não faça loucuras

Criou um objetivo de emagrecer 5kg na primeira semana? Não faça isso! Colocar metas muito elevadas em um curto espaço de tempo pode fazer você desanimar, além disso, seu corpo pode ser o principal afetado. Não pense somente em quilos quando planejar sua dieta e sua rotina de exercícios, lembre-se que através delas você pode conseguir um corpo mais definido e isso nem sempre significa a perda de peso. Para ficar em forma não vale ficar sem comer, tomar remédios, fazer rotinas exaustivas de exercícios... Nada que possa estragar a sua saúde deve ser visto como uma boa maneira de perder peso.



3º PASSO: Siga as recomendações

Em alguns casos, as restrições alimentares são grandes. Mesmo quando bater aquela vontade de quebrar a dieta você deve manter o foco. É importante que você goste do seu regime e aprenda com ele, pois somente assim os resultados sobre o seu corpo e sua saúde serão duradouros.



4º PASSO: Tome muito líquido

Você deve criar o costume de ingerir uma maior quantidade de água. A maioria das pessoas não toma a quantidade recomendada de 2 litros de água por dia. Além disso, aposte em sucos e vitaminas naturais e sem a adição de conservantes! Criando esse hábito, você melhorará sua saúde e seu corpo funcionará melhor.



5º PASSO: Opte por uma alimentação mais saudável

Na correria do dia a dia é comum as pessoas deixarem de fazer o almoço e comprar comidas congeladas, até o momento existia apenas os congelados com muito sódio ou conservantes. O alto teor de sódio e os baixos nutrientes dessas comidas podem fazer mal a nossa saúde. Com o avanço da tecnologia aliado as técnicas de supercongelamento, que congela os alimentos ainda quente, mantendo sabor, textura e nutrientes, abre um leque de opções para quem não tem tempo para cozinhar se alimentar de forma saudável. Além disso, tente compor um prato com os mais variados ingredientes que você precisa durante o dia.



É nesse sentido que a Nutri Cozinha pode lhe ajudar, com uma comida congelada saudável, sem conservantes e com baixo teor de sódio, especialmente pensada para você desfrutar de muita saúde e de um corpo na medida com o prato certo.



Gostou das dicas? Conte pra gente nas redes sociais @nutricozinha, qual é o prato da Nutri Cozinha que você mais gosta e que também ajuda a manter a sua dieta!

Website: https://www.nutricozinha.com.br/loja/