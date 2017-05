Os 5 superalimentos para as mulheres – Saudável Top

Veja os cinco superalimentos para a saúde da mulher!



O Saudável Top preparou uma seleção especial dos cinco melhores alimentos para você levar uma vida ainda melhor! Está na hora de você adicionar estes ingredientes na sua dieta diária, ou aumentar urgentemente seu consumo!



Veja como estes alimentos vão ajudar você a manter seu peso e levar uma vida saudável, cheia de energia! Veja o ranking com as super comidas aqui!



5 Superalimentos para a Saúde da Mulher!



5 Superalimentos para a Saúde da Mulher!



5 – Iogurte Grego – Superalimentos para as Mulheres



Mesmo que você goste de iogurtes mais doces, ou cheios de recheio, escolha o Grego! O iogurte Grego é rico em cálcio , um pote tem 1/4 de sua necessidade diária, isto é ótimo para seus ossos. A versão desnatada costuma ter o dobro de proteína da normal. Esta comida também tem muitos probióticos , que vão lhe ajudar a combater doenças!



4- Mirtilo (blueberries) – Superalimentos para as Mulheres



O mirtilo, ou blueberry, é um dos alimentos com maior efeito ante envelhecimento. A fruta previne perda de memória,ajuda na coordenação motora e ainda diminui a pressão altas. O mirtilo também tem uma grande carga de antioxidantes!



3- Azeite de Oliva – Superalimentos para as Mulheres



O azeite de oliva é um superalimento quando consumido cru. Todos sabem que adieta mediterrânea é ótima para a saúde do seu coração! Mas os cientistas descobriram que o produto pode ajudar também seu cérebro, incluindo a proteção contra o mal de Alzheimer.



2- Salmão – Superalimentos para as Mulheres



O salmão, assim como outros peixes gordos, oferecem um alto nível de proteína e omega 3. O salmão também contém ácidos que podem ajudar na gravidez. O ideal para mulheres é comer no mínimo duas vezes por semana salmão, ou outro peixe rico em gorduras!



1- Abacate – Superalimentos para as Mulheres



O abacate é o campeão da nossa lista! Ele é muito rico em gordura, mas temos que separam os bons e maus óleos para nosso corpo. A gordura boa é essencial para diversas atividades na célula da mulher. Além de serem recheados de nutrientes como potássio, magnésio, proteína, ácido fólico, vitamina b6, vitamina k e vitamina e. Os abacates contêm substâncias que ajudam na diminuição do colesterol, e são ricos em fibras!

