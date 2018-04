5ª Feira D Beleza de Diadema traz workshop sobre barbearia

De 26 a 28 de maio, será realizada a 5ª Feira D" Beleza de Diadema - no Shopping Praça da Moça - e, dentre as atrações disponíveis ao longo do evento, haverá o workshop com o embaixador da Taiff e da ProArt, Thyago Oliveira. O encontro será no dia 27, domingo, das 14h às 18h. Para participar do workshop, basta acessar o site da feira (http://feiradbeleza.com.br/) e seguir as instruções.



O assunto barbearia tem atraído o interesse de diversos homens, seja no âmbito profissional, quanto consumidor. Nos últimos anos, uma onda de novos estabelecimentos focados no atendimento para homens - barba e cabelo - cresceu significativamente. Porém, a atuação neste segmento não é novidade... Aliás, é um comércio retrô, que foi repaginado para a sociedade moderna.



Em meados de 1970, as barbearias eram tão populares quantos os salões de beleza femininos. Assim como as mulheres, os homens daquela época também frequentavam esses locais para conversar e debater assuntos corriqueiros. Passadas quase cinco décadas, novamente as barbearias voltaram a ganhar espaço no mundo da beleza. "Tivemos uma retomada significativa de algo que estava em stand by, acordou e ganha força a cada dia. E isso não pode ser encarado como moda; quem assim fizer, ficará para trás", declarou Oliveira.



Segundo a revista Exame, em 2016 o setor de beleza masculina movimentou cerca de R$ 19,6 bilhões em produtos para cabelo, barbear e higiene. Os homens estão mais vaidosos e bem informados, e querem ser atendidos por profissionais qualificados e experientes. "Você não pode apenas cortar cabelo e fazer barba, tem que ser muito bom no que faz. É preciso se programar, ser bom gestor, estar sempre se capacitando, pois você é superado rápido", apontou Oliveira, que desabafou. "Tenho dificuldade em encontrar um profissional qualificado para trabalhar comigo, é essencial se capacitar de diversas formas, e não são todos que estão dispostos a isso".



O embaixador da Taiff e da ProArt comentou sobre a importância deste workshop para novos profissionais e, até mesmo, os mais experientes. "Conhecimento é sempre importante, portanto, levarei a essência da barbearia e mostrarei um pouco do clássico, pois tudo que vemos hoje é derivado do passado, a exemplo de algumas técnicas de máquina sobre pente (corte, molde e acabamento). Também será apresentado a eficácia de se usar um secador tanto no cabelo, quanto para preparar uma barba mais robusta", encerrou o Oliveira.



Sobre a Feira D" Beleza de Diadema



A Feira D" Beleza de Diadema está na quinta edição, sendo fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e da Associação Comercial e Empresarial de Diadema. Em 2018, será realizada nos dias 26, 27 e 28 de maio, no Shopping Praça da Moça.



Mais informações em http://feiradbeleza.com.br/



