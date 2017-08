6 Formas para ter o cabelo bonito com dicas da celebridade Emma Watson

Atualmente há muitas causas que tornam o nosso cabelo fraco e mais frágil mesmo depois de um tratamento caro.

O uso de chapinhas, secadores, mudança na cor ou o uso de produtos químicos para alisar ou enrolar são apenas alguns deles.

Mas calma, não deixe o seu cabelo completamente sozinho, cuidando da sua beleza, é importante que tomemos algumas recomendações ou dicas para manter um cabelo bonito e saudável.

Nada acontece se você não tiver cuidados básicos no seu dia a dia.



1. Não lave o cabelo todos os dias

Não há necessidade de lavar o cabelo todos os dias.

O ideal é lavar dia sim e dia não o seu cabelo, mas se você é uma pessoa que costuma lavar diariamente, tente deixar pelo menos um dia sem lavar.

A razão? Ele coloca para fora a gordura natural do couro cabeludo que é alcançado para hidratar o cabelo naturalmente. Essa gordura é uma hidratação natural que nosso cabelo produz.



2. Não use muito shampoo

Nem sempre se trata da marca de shampoo que você usa, mais sim da quantidade, às vezes você usa um shampoo caro e mesmo assim não vê resultados.

Se exagerar no uso de shampoo o seu cabelo pode parecer mais opaco e também acabar com o efeito de lubrificação do seu couro cabeludo, o cabelo fica com aspecto seco.



A ideia é de usar a medida de uma colher como uma medida de shampoo que você usa cada vez que você vai lavar o cabelo.

Também é importante escolher um shampoo especial para o seu tipo de cabelo. Por exemplo, se tiver encaracolado tingido, escolha um shampoo que tem componentes especiais para este tipo de cabelo.



3. Remova todo o condicionador dos fios

Muitas vezes, no banho apressado, acabamos deixando resíduos de condicionador no cabelo, achando que não fará mal algum. Mas isto não só impede que o cabelo fique completamente limpo, mas também ofusca o brilho.

Além disso, lembre-se que os condicionadores são feitos de produtos químicos que se não forem removidos vão maltratar mais o seu cabelo, em vez de se regenerar.



4. Diminuir o uso do rabo de cavalo

É muito comum que o conforto nos leve a usar rabos de cavalo diariamente, mas temos de reduzir, tanto quanto possível este tipo de coisa no cabelo, pois seu cabelo pode tornar-se maltratado e romper com estes acessórios.

Não estamos dizendo que você exclua-os completamente da sua vida, apenas que diminua a frequência que faz e que quando fizer não fazer forte e usar um amarrador que não prejudique muito.

O que é totalmente proibido é fazer isso com o cabelo molhado, pois irá romper os fios.



5. Tire proveito da natureza para hidratar o cabelo

Se você não tem como comprar produtos químicos caros para reparar os danos ao seu cabelo, você pode usar o que a natureza dá ao seu cabelo e ter uma aparência brilhante novamente.

Há muitas opções, mas você pode começar com uma máscara de abacate ou o uso de óleo de coco, como a atriz Emma Watson recomenda dizendo ser um produto fantástico para muitos fins.



6. Cortar o cabelo a cada três meses

Você pode querer que seu cabelo cresça mais, mas manter o cabelo longo frágil não é uma boa escolha.

Manter um corte no seu cabelo trará uma boa aparência e se livrará das pontas feias.

Acostume-se cortar a cada três meses.

Você não precisa fazer um supercorte, apenas tirar as pontas, para que seu cabelo fique mais saudável e bonito.

