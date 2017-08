7 Dicas para ter cabelos perfeito, veja a dica de Disha Patani

Aqui você conhece 7 dicas para ter cabelo perfeito. Essas são dicas simples e os resultados vão surpreendê-lo.



1 - Escovar diariamente

Você quer que seu cabelo cresça mais rápido? Então você deve fazer amizade com a escova. Este truque é muito simples: ter o cabelo saudável e bonito, penteá-lo pelo menos 3 vezes por dia e uma antes de ir dormir.

Isso estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo e contribui para o crescimento saudável.



2 - A lavagem com água fria

Coloque em sua memória: a lavagem deve ser com água moderadamente fria ou, na melhor das hipóteses, morna.

Não significa que você tem que tomar um banho frio, é simplesmente o enxague final. Os danos causados por água quente no couro cabeludo deixam o cabelo com olhar seco e sem brilho.

O frio, no entanto, sela as cutículas, deixando muito mais brilhante e sedoso, uma vez que reflete melhor luz. E se isso não bastasse, também acelera o seu crescimento. Uau!



3 - Não abusem do secador ou da chapinha

Exposição ao calor, como secar o cabelo pode a curto ou longo prazo, tornar seu cabelo aborrecido e sem vida.

Por isso, é importante não ser viciado no secador (um pouco não é negado a ninguém). Idealmente secar com ar frio ou quente em seções breves.

Ou seja, não apontar o secador na mesma vertente em linha reta e não se mover. Algum conselho? Tente usar tecnologia de secadores que produzem menos danos.

Mesmo com a chapinha: não usá-los todos os dias e tentar a temperatura moderada, ou você pode queimar a fibra capilar (literalmente).

Antes de expor o seu cabelo ao calor, não se esqueça de protegê-lo com um protetor térmico.



4 – Se despeçam dos nós

Como são irritantes os nós! Não só deixam nosso cabelo com olhar desarrumado, também torna impossível fazer qualquer penteado.

Um truque para se libertar facilmente desse mal? Depois de um banho, colocar algum creme de styling e desarmar os nós com os dedos para evitar a ruptura.



5 - Cortar

Cortar as pontas não vai fazer seu cabelo crescer mais rápido... Isso é um mito! De qualquer forma, você precisa cortar para crescer saudável, mais bonito e cuidado.

Mas se você não quer ir ao salão, talvez você deva tentar algum produto especial de tratamento para as suas pontas, para manter sempre lindas.



6 - Cuidem do seu cabelo de agentes externos

Se possível, não exagere em corantes ou tratamentos químicos e opte por algum de boa qualidade. O condicionamento é muito importante, quando se trata de cabelos. Usar o óleo de cabelo regularmente para a alimentação do cabelo, diz Disha Patani.

Por outro lado, você também deve proteger o cabelo do cloro da piscina, praia e sol. Uma touca de natação ou um chapéu poderiam ser seus maiores aliados.



7 - Seguir uma dieta equilibrada

Para completar a lista, que é importante notar uma dica que não tem muito ligação com os tratamentos de beleza. No entanto, é tão ou mais importante do que eles.

Para ter cabelos perfeitos, devemos começar com o básico: uma dieta saudável. Devemos comer a abundância de vegetais, frutas, peixes, nozes, produtos lácteos e beber bastante de água.

Uma dieta saudável nos dá todos os nutrientes que precisa para estar bem, por dentro e por fora.

O que você acha dessas 7 dicas para cuidar do cabelo? Essas são uns dos cuidados que devemos ter com os cabelos, pois eles costumam ser muito sensíveis! Por isso não deixe de experimentar hidratações com cremes ou produtos naturais, para manter seu cabelo sempre hidratado.

Para conseguir a receita caseira passo a passo grátis, entre no seu navegador e digite beleza.blog.br está na matéria: 7 fantásticas receitas para hidratação caseira do cabelo.





Website: https://beleza.blog.br/7-fantasticas-receitas-para-hidratacao-caseira-do-cabelo