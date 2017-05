7 Tendências da moda para 2017 - Cupomterra

Como 2017 ainda não acabou, trouxemos hoje as tendências que estão bombando na moda feminina. Neste post iremos revelar as principais tendências da moda 2017.



O mais interessante é que tem opções para todos os gostos e estilos, desde quem gosta de peças mais extravagantes por seus volumes e aplicações, até para quem prefere seguir uma linha sensual elegante.



Preparada para conhecer essas tendências para arrasar?



1. Oxford metalizado



Os sapatos com estilo mais confortável, como tênis, tem ganhado cada vez mais espaço nas principais tendências de moda.



Os modelos básicos, como o tênis branco que apareceu forte em 2015, estão evoluindo para modelos mais fashionistas como os oxfords metalizados que ainda darão muito o que falar.



2. Listras



Estampas de listras estarão super em alta nas tendências da moda 2017 e pode ser o que estava faltando para deixar as suas produções mais divertidas e coloridas. A ideia é que as listras apareçam tanto em tons de preto e branco como em cores, então tem listras para todos os gostos e estilos.



Escolher peças em que a estampa ajude a "desenhar" o modelo pode ser uma brincadeira gráfica interessante.



3. Decote ombro-a-ombro



O decote da vez é o ombro-a-ombro com a melhor inspiração no top Bardot, inspirado na estrela de cinema Brigitte Bardot.



O decote tem diversas opções para diferentes estilos, tem peças que apostam forte na sensualidade enquanto outras trazem uma pegada mais hippie com batas soltinhas do corpo. Cabe a você escolher o que tem mais a ver com você.



4. Puffer Jackets



Esse tipo de jaqueta é bastante usado por quem faz esportes na neve, e para chegar as ruas passou por uma pequena transformação que tornou seu modelo mais sequinho.



Os cortes e acabamentos também receberam uma repaginada. O melhor é que essas jaquetas esquentam com muita eficiência.



5. Tendência militar



Para quem gosta da brincadeira de feminino e masculino na moda, a dica é se jogar no uso de referências militares.



Porém, esqueça o caricato e já ultrapassado camuflado, agora a tendência é seguir um visual mais sintético e com referências mais conceituais.



Os cortes das peças lembram cortes de fardas, e o verde oliva está cada vez mais presente nas passarelas. Reinvente essa tendência adicionando sensualidade.



6. Rosa pastel



Muitas lojas tem usado o tom em algumas peças e boa parte das fashionistas já estão apostando em produções completamente nesses tons mais clarinhos.



7. Sobreposição de vestido e t-shirt



Uma das tendências da moda 2017 mais vistas em desfiles foi a sobreposição de t-shirt básica com vestido.



Foram vistas várias alternativas para criar esse visual, desde vestidos ao melhor estilo slip dress até peças mais estruturadas e pesadas para aqueles dias em que o frio está mais intenso.



Gostaram do nosso post de hoje? Aqui no blog você sempre vai encontrar dicas legais como essa. No Cupomterra você vai encontrar ótimas ofertas, para lojas de roupas como a Zattini, Colcci, Lojas Renner, Diesel e outras com precinhos bem legais e cupons de desconto para você economizar ainda mais, aproveite!

Website: https://cupomterra.com.br/desconto/zattini/