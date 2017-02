7ª edição do Prêmio Cabelos & Cia terá show na Sala São Paulo

A 7ª edição do Prêmio Cabelos & Cia que acontece no dia 8/2 na Sala São Paulo terá em sua abertura um desfile de tendências de beleza sob a direção artística de André Sartori, o "maquiador das estrelas". Sartori é hairstylist e make-up artist, responsável pela capa de diversas revistas de moda e beleza no Brasil, além de já ter sido mestre de cerimônias do evento em edições anteriores.



As mestres de cerimônia o evento serão a apresentadora Ticiane Pinheiro e a digital influencer Mica Rocha. Ao todo 30 profissionais serão premiados em 10 categorias, entre elas: cabeleireiros, maquiadores, coloristas, salões, escolas acadêmicas e projetos sociais.



Além dos vencedores em cada uma das 10 categorias, nesta edição, 16 nomes, entre cabeleireiros e maquiadores, e três instituições, receberão uma homenagem da organização do Prêmio: o título de "Hors Concours" da beleza brasileira.



A marca Cosmezi Itália que vem conquistando o mercado brasileiro é a patrocinadora do show de abertura da premiação mais importante do mercado de beleza profissional da América Latina.



O evento reúne mais de mil convidados, incluindo grandes players do setor, celebridades e profissionais renomados. Os convidados serão presenteados com produtos da Cosmezi Itália que também marcará presença nos camarins da grande premiação.



"A Cosmezi Itália está muito orgulhosa de participar da premiação de beleza profissional mais importante da América Latina. Este evento prova que o mercado de beleza brasileiro tem um potencial enorme e gera grandes oportunidades para todos os profissionais do setor. Estar no meio dessa festa é algo que não poderíamos deixar passar e pretendemos nunca mais sair!", afirma Anderson Portes fundador da Cosmezi Itália.



Sobre o Prêmio Cabelos&Cia

Criado em 2010, é hoje a maior premiação de beleza profissional da América Latina e tem como principal objetivo reconhecer os maiores talentos do segmento e festejar sua arte. É o único do mercado a ter uma curadoria formada por alguns dos mais renomados especialistas do setor.



Cosmezi Itália

