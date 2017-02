7º Prêmio Cabelos & Cia promove espetáculo de beleza na Sala São Paulo

Na noite de quarta-feira (8) aconteceu a 7ª edição do Prêmio Cabelos & Cia homenageando os melhores profissionais da beleza de 2016. Realizado na Sala São Paulo, o evento reuniu os maiores nomes da indústria cosmética, celebridades e profissionais renomados como Celso Kamura, Janine Goossens, Wanderley Nunes e André Sartori, produtor do show de abertura do evento.



Patrocinado pela Cosmezi Itália, o show contou com a participação de cantores, dançarinas e modelos numa apresentação cheia de cores e beleza. A marca também marcou presença no camarim das modelos e das mestres de cerimônia.



"A Cosmezi está muito orgulhosa de participar e de ser uma das patrocinadoras desse evento incrível e que prova que o mercado profissional brasileiro tem um potencial enorme e dá chance pra todos os profissionais. Estar no meio dessa festa é algo que não poderíamos deixar de estar e pretendemos nunca mais sair", afirma o Anderson Portes, CEO da Cosmezi Itália.



O prêmio recebeu a apresentadora Ticiane Pinheiro e a Digital Influencer Mica Rocha como mestres de cerimônia, trazendo naturalidade e descontração ao evento. As musas comandaram a apresentação com muita espontaneidade, tirando risos da plateia.



O renomado empresário do mercado de beleza, Anderson Portes CEO da Cosmezi Itália marcou presença no evento e posou para fotos ao lado da apresentadora Ticiane Pinheiro.



A premiação das 10 categorias contou ainda com a presença de celebridades como Mayte Piragibe, Juliana Baroni, Ellen Jabour, Cris Vianna, Carla Diaz e Juju Salimeni; as modelos e apresentadoras Carol Minhoto, Paola Antonini, Fernanda Keulla, Bruna Cardoso e Nati Vozza; além de grandes nomes da beleza como Kaká Moraes, Romeu Felipe, e os representantes da L"Oreal, Aneethun, Vult e Truss.



A emoção tomou conta da Sala São Paulo em um momento solene em que amigos e familiares prestaram homenagem ao cabeleireiro AJ Medeiros, Studio W, que veio a falecer no dia da premiação. Juntos rogaram a oração do Pai Nosso, acompanhados de todos os convidados.

Por fim, o evento recebeu a banda Ravena, finalistas da primeira edição do X-Factor Brasil, pouco antes dos dois grandes anúncios finais: Cabeleireiro Revelação e Melhor Cabeleireiro.



Confira a lista dos vencedores das 10 categorias:



Melhor Cabeleireiro

1o Gill Almeida – Jacques Janine Jardim América (SP)

2o Rodrigo Cintra – Studio W Iguatemi (SP)

3o Sérgio Werner – Centro de Treinamento Werner Coiffeur (RJ)

Cabeleireiro Revelação

1o Brunna Fabrício – Studio W (SP)

2o Fábio Paiva – Espaço Be (SP)

3o Diego Queiroz – Salão 1838 (SP)

Melhor Colorista

1º Bruno Lotufo – Studio Lotufo (RJ)

2o Regina França – Colors Factory (SP)

3o Jotha Cunha – Salão 1838 (SP)

Colorista Revelação

1o Felipe Lobeu – Square Hair&Care (SP)

2o Marceli Nakashima – Studio W Iguatemi Campinas (SP)

3o Washington Nunnes – MG Hair Design (SP)

Melhor Maquiador

1o Alex Cardoso – Salão 1838 (SP)

2o Henrique Martins – Capa Management (SP)

3o Elton Thadeu – Studio Tez (SP)

Maquiador Revelação

1o Renato Mardonis – Amuse Ment (SP)

2o Carlos Cesário

3o Érica Monteiro

Manicure

1o Madah Santana – Madah Santana (SP)

2o Eliane Sampaio – MG Hair Design (SP)

3o Nilza Santos

Salão

1o Jacques Janine Jd América

2o Laces and Hair

3o Eron Araújo – Creative Design

Projeto Social

1o Cabeleireiros Contra a Aids – L"Oreal e Unesco

2o Make para Deficientes Visuais – Jacques Janine e Laramara

3o Amigos do Bem

Escola Academia

1o Ondina Beauty Academy

2o Academia Studio W

3o Academia Pivot Point



