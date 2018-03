AAD 2018: BTL apresenta novidades para a saúde feminina

O meeting da Academia Americana de Dermatologia (AAD), realizado entre os dias 16 e 20 de fevereiro, em San Diego, na Califórnia, reuniu alguns dos maiores especialistas em tratamentos da pele. O evento anual já é reconhecido como um dos mais importantes da dermatologia mundial por apresentar inovações tecnológicas e as novas tendências em procedimentos. A BTL Aesthetics, uma das gigantes mundiais do mercado de equipamentos médicos, apresentou produtos que prometem revolucionar o tratamento da incontinência urinária, rejuvenescimento íntimo, contornos corporais e redução de medidas.



O Emsella é eficaz no tratamento da incontinência urinária, um problema que no Brasil atinge 60% das pessoas, segundo a Associação Brasileira de Urologia, principalmente mulheres.



O Ultra Femme é um tratamento para região íntima e rejuvenescimento vaginal.



O Exilis Ultra 360 redefine os contornos corporais em diferentes regiões abdome, costas, membros e face.





Adeus, incontinência urinária

Uma das novidades do AAD 2018, é o Emsella, aparelho que trata a incontinência urinária estimula os músculos do períneo, cujo enfraquecimento pode acontecer após gestações, menopausa e por conta da idade, promovendo o controle dos músculos do pavimento pélvico e controle da bexiga.



E como o conforto do paciente é sempre uma prioridade da BTL, o tratamento é totalmente não-invasivo e indolor. As mulheres podem fazer o procedimento mesmo estando vestidas e voltam no mesmo dia às suas atividades habituais. A tecnologia de pulsos eletromagnéticos do Emsella provoca um leve formigamento na região genital e contrações nos músculos pélvicos, não exigindo nenhum cuidado antes ou depois das sessões. O protocolo é ajustado de acordo com a necessidade de cada mulher, mas indica-se pelo menos seis sessões de 30 minutos, duas vezes por semana.



Rejuvenescimento vaginal - tratamento em oito minutos

Destacado no meeting da Academia Americana de Dermatologia, o Ultra Femme, promove o remodelamento da área íntima por meio da elevação de temperatura e estimulação da circulação o que promove um aumento na produção de colágeno, na região tratada. A ponteira, bastante confortável, está disponível em dois tamanhos e permanece apenas 8 minutos em contato com a paciente. O tratamento é indolor e não exige nenhum cuidado especial antes ou depois da aplicação.



Os novos contornos do corpo

Uma das novidades apresentadas pela BTL: o equipamento Exilis Ultra 360 emite duas ondas ao mesmo tempo, a onda de radiofrequência e a onda de ultrassom ─ as duas ondas simultaneamente estimulam, por calor, as áreas desejadas e distribui a energia por várias camadas do tecido, desde a mais superior à mais profunda. O procedimento garante rejuvenescimento da pele e estimula a produção natural de colágeno. Os resultados, traduzidos em fotografias, mostram a diminuição de rugas, celulites, gordura localizada e flacidez após poucas sessões. O equipamento pode ser usado no corpo todo.