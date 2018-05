ABCRC lança série de vídeos para alertar sobre procedimentos da restauração capilar feitos por não médicos

A queda de cabelos é um problema que preocupa homens e mulheres, e muitos não sabem onde encontrar um profissional adequado para realizar o tratamento correto. É sob o pretexto de o transplante capilar ser um procedimento pouco invasivo que cirurgias ilegais são constantemente realizadas por profissionais não médicos. Isso coloca a saúde do paciente em risco, além de caracterizar exercício ilegal da Medicina.



Por isso, a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC) lançou uma campanha em vídeo para alertar a população.



Os temas dos vídeos tratam da importância do especialista no processo e de como selecioná-lo, explica como funciona o transplante de barba e o de sobrancelhas, menos conhecidos da população, e alerta para as marqueteiras propagandas de cirurgias no exterior.



Conforme explica o Dr. Mauro Speranzini, presidente da ABCRC, para o tratamento capilar, o profissional deve dominar não apenas o transplante em si, mas também as opções de tratamento clínico, compreender a evolução da calvície e seu impacto em longo prazo. "É preciso tomar cuidado com propagandas feitas por pessoas despreparadas e não habilitadas. Médicos sérios não fazem anúncios sensacionalistas, prometendo tudo o que o paciente quer ouvir", afirma.



Na internet, são frequentes as propagandas de procedimentos cirúrgicos capilares realizados em outros países, oferecendo cirurgias atreladas a passeios turísticos, hospedagem e passagens de avião tendo como grande atrativo o preço baixo. "Porém, são recorrentes os casos de clínicas que não têm condições higiênicas adequadas e, frequentemente, as cirurgias são realizadas por técnicos sem formação médica. Como consequência, o paciente pode ter destruição de sua área doadora dos fios e cicatrizes irreversíveis", alerta Dr. Speranzini.



Fundada em 2003, a ABCRC é uma associação que reúne exclusivamente dermatologistas e cirurgiões plásticos com título de especialista, e representa o Brasil em todas as entidades importantes da especialidade.





