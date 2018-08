Abrigo “Lar das mãezinhas” recebe equipe de voluntários para tarde de beleza

Nesta segunda-feira (30) o "Lar das Mãezinhas" - Instituição de longa permanência para idosos - recebeu a "Equipe do Bem" para uma tarde especial de beleza com direito a maquiadora e cabeleireira, além de equipe de fotografia e vídeo.



A ação contou com apoio do grupo "Voluntarias Demais" e a marca Nação Verde que forneceu maquiagens à base de produtos naturais e hipoalergênicas - para não agredir a pele das senhorinhas.



A make-up artist Natalie Rafea e a hair stylist Clo Manfredi fizeram uma verdadeira transformação no visual das mãezinhas, e os fotógrafos Décio Figueiredo e Ricardo Valarini registraram atentamente cada emoção vivenciada por elas. Esta ação teve como objetivo elevar a autoestima das mãezinhas que estão em sua melhor idade e precisam valorizar e registar isso para a posteridade.



A equipe de voluntários voltará no Lar das Mãezinhas com as fotos reveladas e ampliadas, para que elas possam colocar em quadros na cabeceira da cama, mostrando assim todo o charme e a beleza da terceira idade.



Muitas delas têm lindas histórias de vida, e a "Equipe do bem" encontrou artista plástica, escritora, poeta, cantora, costureira, cada um com seu dom e talento muito bem desenvolvido na maturidade. Tanto que uma delas possui uma parede cheia de certificados e prêmios de literatura.



Esta foi a primeira vez que a maquiadora Natalie Rafea realizou um trabalho voluntário e conta em detalhes sua experiência:



"Há anos tenho o desejo de fazer uma ação beneficente. Foi meu primeiro trabalho voluntário. Me emocionei ao entrar no abrigo pois senti um calor humano do qual desconhecia. Um lugar extremamente organizado, limpo, onde trabalham pessoas com um grau superior de gentileza, paciência, carinho!!! Fui entrando e olhando nos olhinhos expressivos das 30 senhorinhas que lá habitam, e o que eu vi foi alegria, paz interior, luz.... Cada uma com sua história de vida, seu repertório encantador... Em questão de minutos já estávamos todos envolvidos e próximos das senhorinhas, conversando, rindo, nos divertindo... Voltei para casa flutuando, com o espírito tranquilo e alma cheia de amor e gratidão já pensando na próxima ação beneficente que quero fazer! Recomendo a todos realizarem pelo menos uma vez na vida e apoiarem projetos sociais. É muito gratificante!"



Lar das mãezinhas

Site: www.lardasmaezinhas.org.br

Endereço: Rua Julio Colaço, 179 Vila Aricanduva - São Paulo

e-mail: adm@lardasmaezinhas.org.br