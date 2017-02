Academia lança programa de 90 dias para ajudar alunos a perderem medidas

Uma das principais promessas de ano novo é emagrecer e levar uma vida mais saudável, mas já se passaram quase dois meses e muita gente deixou para tirar esse plano do papel só depois do carnaval. Para dar uma forcinha para quem precisa reduzir os ponteiros na balança, a Companhia Athletica Ribeirão Preto lançou o desafio Cia Extreme 90 dias, um programa com treinos e orientação nutricional individuais e exclusivas.



Patricia Maes, responsável pelo Marketing da Cia Athletica Ribeirão Preto, explica como o projeto vai funcionar. "É um pacote com treinos direcionados pelos nossos gestores técnicos, dietas exclusivas e avaliações físicas feitas sob medida para ajudar o aluno a conquistar os objetivos e fazer bonito o resto do ano", esclarece Patrícia.



O programa é aberto também para não alunos, que poderão frequentar a academia durante os 90 dias do desafio. As inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro e o programa terá início em 02 de março. "É um projeto intenso, para compensar todos os exageros dos últimos meses. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então agora não tem mais desculpas. São 90 dias que irão valer muito a pena", finaliza Patrícia.



O programa tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas na recepção. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3917.5000 e na página facebook.com/ciaathleticaribeiraopreto.