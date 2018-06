Academia Limão Tênis apresenta promoção para o Dia dos Namorados "Amor em Forma de Curtidas"

Para comemorar o dia dos namorados, que no Brasil é celebrado no dia 12 de junho, a Academia Limão Tênis, em parceria com a Churrascaria Vento Haragano, lançou a Promoção "Amor em Forma de Curtidas".



A Academia Limão Tênis convida os participantes enviarem uma foto com a sua "Alma Gêmea" para o número de WhatsApp: 11.9.9385.9310 até o dia 10/06/18. As fotos enviadas serão postadas no Facebook no endereço www.facebook.com/academialimaotenis e o casal da foto mais curtida, ganhará um jantar super especial na Churrascaria Vento Haragano.



O resultado da promoção será publicado no dia 12/06 pela Academia Limão Tênis e divulgado pelo humorista Zé Américo no programa Café com Bobagem, que é apresentado pela rádio Transcontinental, de segunda à sexta-feira das 17h00 às 19h00.



Curiosidades sobre o Dia dos Namorados:

Relacionando ao Valentine"s Day , o dia 12 de junho foi a data escolhida para as comemorar o Dia dos Namorados no Brasil. A data não foi escolhida por acaso, porque no Brasil, as mulheres, esperançosas na busca de um amor, homenageiam o Santo Antônio, o "santo casamenteiro", no dia 13 de junho. Então a escolha do Dia dos Namorados ficou para um dia antes destas homenagens ao santo do amor.





Website: http://limaotenis.com.br/