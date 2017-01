Ação aguda dos Raios ultravioletas nos olhos pode provocar queimaduras iguais às causadas na pele, alerta especialista

A exposição ao sol no verão exige cuidados especiais para proteger a pele e os cabelos. Mas, o que muitas pessoas não sabem é que os olhos também merecem a mesma atenção. Isso porque, a ação aguda dos raios ultravioletas sobre os olhos também podem provocar queimaduras na superfície ocular.



"O problema é que não sentimos os raios infravermelhos, e ai nos dias de sol forte, mesmo com uma exposição rápida, os danos podem ser agudos a curto e longo prazos", comenta o Dr. Renato Neves.



A exposição exagerada dos olhos aos raios UVA e UVB podem causar ao longo do tempo problemas graves como o espessamento na conjuntiva, inflamação na córnea, catarata, degeneração do vítreo, queimadura da retina e até o câncer. Mesmo em dias nublados, é fundamental o uso de óculos escuros adequados.



"A intensidade dos raios pode ser alta independentemente do calor que a pessoa sente. Nos dias nublados, os raios de sol passam através das nuvens finas e são refletidos na areia, na neve, em grandes paredões de centros urbanos e até no chão da rua", explica o oftalmologista.



Como escolher os óculos escuros adequados?



O mais importante é que os óculos escuros bloqueiem de 99 a 100% dos raios UVA e UVB. Os óculos devem envolver a face de têmpora a têmpora, para que os raios solares não penetrem pela lateral. Utilize óculos que possuam proteção UV. A qualidade das lentes é essencial. O preço, modelo e cor dos óculos são de importância secundária.



"A proteção UV vem de uma camada de agentes químicos aplicada na superfície da lente que garante a segurança dos olhos. Não se deixe levar pelo preço barato ou pela cor das lentes", afirma.



Cuidados com as lentes de contato no verão



Nessa época do ano quem usa lente de contato deve redobrar os cuidados com a higiene para evitar contaminação por bactérias que lesionam as córneas. Para isso, o ideal é evitar o contato das lentes com a água de piscinas ou do mar. Segundo o especialista, usar óculos escuros na praia é recomendado porque protege os olhos da areia e do vento.



"Caso o protetor solar escorra para os olhos ou entre alguma partícula de areia retire as lentes imediatamente e as lave com solução específica", conclui o especialista.





