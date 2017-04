Ação contra rugas e combate ao envelhecimento são os diferenciais dos novos produtos da Novexpert

A linha Pró-colágeno da Novexpert é a única que reúne produtos eficazes no combate aos três tipos de rugas: emergentes, superficial e profunda. Os produtos são indicados não só para corrigir as linhas de expressão já existentes, mas também para prevenir o aparecimento das rugas por causa do envelhecimento natural. O segredo da linha pró-colágeno está na ação das células-tronco, que restauram a comunicação celular, a fim de estimular a renovação da pele em 28 dias.



"As células-tronco garantem, em teoria, a cada 28 dias, uma nova pele. O problema é que as células, com o tempo, não reagem aos sinais da ativação celular. E é isso que a linha pró-colágeno tem de diferencial. Ela estimula essa ativação, deixando a pele renovada e mais lisa após 28 dias ", afirma a cosmetóloga, Joyce Quenca, embaixadora da Novexpert no Brasil.



A nova linha Prócolágeno com ação Anti-aging da Novaxpert vem em quatro versões. Possui uma alta concentração de ingredientes para agir em profundidade no DNA da pele. É indicada para pessoas de peles normais e mistas, a partir dos 30 anos. Na sua formulação, que leva a assinatura de dermatologistas franceses, estão ingredientes 100% naturais como o óleo de macadâmia, o óleo de prímula, o chá verde, a celulose vegetal, entre outros. Um destaque é a associação com a Novaxylina - ingrediente a base de algas que promove um detox cutâneo. Outro diferencial da marca é que toda matéria prima utilizada é vegana, ou seja, não utiliza nenhum produto de origem animal ou usa animais para testes.



"Um dos principais benefícios dos produtos naturais e orgânicos é que eles não contêm substâncias derivadas do petróleo, que possuem um alto potencial alergênico. Ou seja, nossas fórmulas têm menos chances de causar reações alérgicas mesmo nas peles mais sensíveis, o que significa que não apresentam contraindicações", acrescenta Joyce Quenca.



Conheça os produtos da Linha Pró-colágeno:



The Expert Anti-aging cream - O creme anti-aging expert tem efeito preventivo e corretivo para deixar sua pele mais jovem. Ele promove a hidratação eficaz da pele. A ação intensa garante mais conforto em 3 dias e em 7 dias a pele fica com mais brilho.



The Expert Anti-aging Fluid – O fluído anti-aging expert Pró-colágeno é indicado para recuperar a pele de quem passa o dia no escritório ou para quem costuma ficar exposto ao sol regularmente. Pode ser aplicado de dia ou de noite em pequenas pinceladas no rosto e no pescoço. Não contém filtros solares químicos. Em dois dias a pele fica com uma textura mais aveludada.



The Expert Anti-aging Eye Contour - O tratamento com o pequena quantidade de produto na pálpebra inferior, a partir do canto interno do olho. Os olhos ficam mais luminosos e o produto suaviza o contorno dos olhos.



The Expert Anti-aging Mattifier - o matificante anti-aging é específico para tratar o desequilíbrio da pele mista e oleosa e reduzir o excesso de brilho no rosto. Com ele os poros ficam perfeitos e a pele tem a elasticidade adequada. A sua fórmula exclusiva contém pó de arroz e pó de bambu. Além disso, é indicado para dar um up na maquiagem. Tem ação esfoliante imediata deixando a pele com mais brilho já no primeiro dia de aplicação.

Website: http://www.novexpert-lab.com.br/