Acerte no delineado: 3 pincéis que irão facilitar a aplicação do produto

O delineador, um dos produtos de maquiagem que mais fazem sucesso desde a época do antigo Egito, possui como função dar forma ao olhar. Por isso, tradicionalmente, é aplicado com traços lineares seguindo o contorno natural dos olhos. Na atualidade, é possível encontrar nas passarelas, nos blogs de beleza e nas ruas diversas formas de uso do delineador, e o que todas possuem em comum é a busca por um traço preciso e de cor uniforme.



Os pincéis corretos facilitam a execução do traço, dando mais firmeza às mãos para que o produto possa ser aplicado sem borrões. Marcia Meireles, maquiadora e gerente comercial da marca de pincéis NewFace Brushes (https://newfacebrushes.com), selecionou os 3 principais pincéis para aplicar o delineador, tanto para uso profissional quanto para uso pessoal. Confira:



Pincel chanfrado



Este pincel, que possui as cerdas mais firmes e um corte lateral é indicado pela maquiadora para realizar o primeiro traço da aplicação, "o pincel chanfrado dará o primeiro formato do delineado, é com ele que a maior parte do traço será feita. A técnica de aplicação ideal pode variar de acordo com o gosto de cada pessoa\profissional", explica Marcia.



Pincel fino



Para um delineado mais delicado e para dar um acabamento conhecido como "gatinho", com o final do traço mais fino e levemente puxado para cima, o pincel com cerdas finas é o mais indicado por Marcia, que revela que este acessório pode ser utilizado também para o início do traço, que em geral precisa ser mais fino.



Pincel de delineador inclinado



Por último, maquiadora indica o pincel de delineador com a ponta inclinada. Segundo ela, este acessório possui a mesma função do pincel fino, porém, traz ainda mais facilidade para alcançar todas as regiões da pálpebra graças ao seu formato inclinado.



