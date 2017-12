Acessórios que amamos: chapéus masculinos

Para quem acha que não existem acessórios estilosos para homem, os chapéus masculinos estão aí para provar o contrário. O chapéu é um acessório superatemporal, que ganhou ainda mais força nos últimos tempos e que vem fazendo a cabeça não só de mulheres, mas também de homens que desejam um acessório estiloso.



O chapéu masculino pode ser usado em diversas ocasiões, de dia, à noite, inverno ou verão, tudo de acordo com o ambiente, evento e roupa em questão.



O chapéu masculino Fedora, por exemplo, é superindicado para homens com personalidade e estilo marcantes: as abas grandes e retas proporcionam um ar descolado à produção.



Uma outra opção de chapéu masculino é o chapéu coco, muito conhecido por ter sido usado e se tornado um ícone do ator Charlie Chaplin, nas décadas de 50 e 60. Atualmente, é bastante utilizado como acessório de caracterização para festas à fantasia ou peças de teatro, além de ser usado em visuais alternativos nos looks do dia a dia.



Também conhecido como "bowler" ou "derby" em inglês, o chapéu coco de Carlito, um de seus personagens mais marcantes e detentor do chapéu, foi criado em 1948 na chapelaria Thomas & William Bowler. Os negociantes dos distritos financeiros de Londres logo o adotaram, mas o sucesso do chapéu foi tamanho, que com o tempo, passou a integrar o armário da classe operária também, se tornando uma verdadeira febre nos Estados Unidos.



O chapéu de cowboy também é um dos chapéus masculinos muito usados. No geral, os homens procuram esse modelo para participar de shows, rodeios, viagens para locais rurais e outras situações que esse tipo de estilo seja predominante.



O modelo pork pie deu as caras não faz muito tempo, ao ser utilizado por Walter White, um dos personagens principais da série de televisão, Breaking Bad. O chapéu que, inicialmente - por volta de 1830 - era um acessório feminino, se tornou peça constante na cabeça dos jazzistas de 1950 e hoje passou a ser utilizado por homens em busca de estilo.



Os estilosos de plantão, sem dúvidas, podem apostar nos diversos modelos disponíveis de chapéus na hora de inovar na produção e fazer o look ficar supermoderno e esbanjando estilo.



Além disso, não só as mulheres, como também os homens, devem investir em chapéus como alternativa de proteção contra os raios solares. Os chapéus masculinos com abas mais longas, especialmente, são ótimos também para proteger a região dos olhos e do rosto contra os raios UV emitidos pelo sol.



Em caso de casamentos, shows, festivais e qualquer outro evento diurno, aposte no chapéu masculino como um acessório que une o útil ao agradável, ou seja, estilo e proteção solar.



