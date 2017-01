Acessórios e joias para harmonizar com seu vestido de debutante

As festas de quinze anos são as primeiras celebrações grandiosas e de gala que uma mulher recebe. Este momento inesquecível é marcado por um vestido de festa além da maquiagem, um lindo penteado e um look memorável. Para isso, harmonizar acessórios e joias com o vestido de debutante especial, é essencial.



Como o mercado apresenta diferentes opções de vestidos paras as jovens, é comum haver dúvidas na hora da combinação, sendo necessário pensar no penteado, maquiagem, vestido, sapato e também nas joias. Para cada tipo de vestido, é possível combinar tipos específicos de joia para que a harmonização seja perfeita.



Entre os modelos mais utilizados está o tradicional e elegante vestido longo com saia volumosa. É conhecido principalmente pelo seu desenho em tomara que caia na parte superior e um grande desenho aberto na saia. É o vestido tradicional principalmente por remeter à ideia de princesas. E, como o vestido é a grande atenção do visual, a ideia é utilizar uma joia que crie equilíbrio, sem tentar concorrer na atenção. Joias finas e delicadas são as ideais para a combinação.



Em contraste ao formato tradicional, as meninas que optarem por um visual mais moderno e até mesmo ousado, podem encontrar no vestido curto a opção ideal. Trata-se de um look que une delicadeza com independência feminina e muita personalidade. O segredo, no entanto, é um vestido curto que também favoreça isso: personalidade. Pode ser repleto de brilho, paetês ou bordados, o importante é encaixar o visual e a jovem se sentir bem. Para combinar, enquanto o vestido é curto, as joias devem ser mais chamativas, esboçando mais volume e até mesmo tamanho, em contraste com o vestido.



Ao mesmo tempo, algumas características podem mudar o tom do visual e exigir um equilíbrio diferente. É o caso de vestidos que usam o paetê como opção de destaque. No caso de vestidos longos com este recurso, a ideia é destacar o próprio corpo feminino, com formas e curvas valorizadas. Sendo assim, pulseiras e anéis não são necessário. O que realmente vai combinar com o visual são os brincos, que podem ser tanto delicados, quanto mais brilhantes e poderosos.



