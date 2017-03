Acontece em São Paulo 5ª edição do fórum voltado para gestores de salões de beleza

Criado há três anos e meio pelas executivas Fernanda Torres e Janaina Hassim, que possuem vastas expertises na área de beleza, o Grupo Gestores Salões de Beleza, que surgiu para revolucionar o segmento, promove a 5ª edição do Fórum de Rentabilidade em Salão de Beleza, no dia 27 de Março, a partir das 13h na Fecomercio. O evento de grande sucesso e com iniciativa ousada, reúne gestores de salões de beleza de todo o Brasil para agregar informações sobre empreendedorismo, gestão de carreira, atendimento aos clientes, Lei Salão Parceiro, marketing, vendas, entre outros.



Entre o time de profissionais com cases de sucesso que ministram palestras e debatem os principais temas da área está Rafael Garrote Price do Banco BMG, com o tema "Indicadores e projeção do cenário econômico do Brasil para 2017". A edição dará atenção especial à tecnologia, e conta com a presença de Ernesto Haberkorn, sócio fundador da TOTVS.



Para articular sobre a Lei Salão Parceiro, que entrou em vigor no dia 27 de janeiro, o Fórum recebe uma equipe de peso: Dra. Marilene (Sindibeleza), Marcio (Probeleza), Bigonha (Sinbel) e José Augusto (ABSB).



Ao final do evento, os gestores e proprietários dos quatro salões de sucesso e destaque de São Paulo – Studio W, Lucinha Mauro 1838, Marcos Proença e Homa Elite Salon –, apresentarão "Cases de Sucesso da Beleza" com palestras sobre formação e fidelização de público; atendimento ao cliente; gestão financeira; e motivação e educação com formação de equipe.



Fóruns de Rentabilidade em Salão de Beleza 2017 – Durante o ano estão programadas mais cinco edições em cinco capitais: - 13 de fevereiro: Fortaleza - Hotel Mareiros - 14 de fevereiro: Recife - Mar Hotel - 11 de julho: Belo Horizonte (em parceria com a Professional Fair, no Expominas) - 16 de outubro: Goiânia - local a confirmar - 13 de novembro: Porto Alegre - local a confirmar.



Além dos eventos nacionais, o Grupo Gestores Salões de Beleza já está divulgando as datas na capital paulista:



- Dia 27 de março: 5ª edição Fórum de Rentabilidade em Salões de Beleza;

- Dia 5 de junho: 1ª edição do Fórum de Profissionais da Beleza;

- Dia 4 de setembro: 6ª edição Fórum de Rentabilidade em Salões de Beleza;

Todos os eventos são realizados na Fecomercio, localizado na Rua Dr. Plínio Barreto, 285, no bairro Bela Vista, São Paulo, com exceção das capitais citadas, que serão realizadas em hotéis locais.



Cronograma Fórum de Rentabilidade em Salão de Beleza 27/03



Credenciamento: das 13h às 13h30



13h30 Aplicativo Gestores Salões de Beleza - Fernanda Torres e Janaina Hassim



14h Indicadores e projeção do cenário econômico do Brasil para 2017 - Rafael Garrote Price do Banco BMG



14h30 Tecnologia e visão do futuro no Salão de Beleza - Ernesto Haberkorn sócio fundador da TOTVS



15h Coffee Break



16h Homologações sindicais, abrangência em SP e interior, e fiscalizações – Lei Salão Parceiro - Dra. Marilene (Sindibeleza), Marcio (Probeleza), Bigonha (Sinbel) e José Augusto (ABSB)



16h30 Investidores no Mercado da Beleza - Robson Trindade & Tania Britts



17h Talk Show "Cases de Sucesso da Beleza"



Convidados e Temas:

Clientes - Formação e Fidelização de Público - Rosangela (Studio W);

Atendimento ao Cliente - (Lucinha Mauro 1838);

Gestão Financeira - Flávio (Marcos Proença);

Motivação e Educação com Formação de Equipe – RH - Ana (Homa Elite Salon).



Encerramento: 18h



Aplicativos Gestores Salões de Beleza



A iniciativa do Grupo Gestores Salões de Beleza surgiu devido ao sucesso do grupo no aplicativo whatsapp, que logo deixou de ser restrito à capital paulista e se expandiu para outras localidades, crescendo e tornando-se referência na área, fazendo com que as executivas idealizassem as novas plataformas para trazer mais benefícios aos profissionais, empreendedores e gestores dos salões de médio e grande porte.



As ferramentas mantêm o objetivo de unir dois mercados multibilionários e em plena ascensão no Brasil e no mundo – o de produtos e o de serviços de beleza – porém de uma forma mais profissional e segura para os usuários. "Os Aplicativos trazem normas a serem seguidas e garantem a blindagem e o sigilo de informações, garantindo maior privacidade entre os participantes do Grupo, tornando-se uma ferramenta de serviço, comunicação e networking segura e inovadora", explica Janaina.



Benefícios: - Networking e contato direto com outros profissionais, gestores e donos de salões de beleza de suas respectivas cidades e regiões metropolitanas, propiciando troca de experiências e informações.



- Apresentações de cases de sucesso e estratégias de marketing e comunicação, realização de eventos com palestras e debates para os profissionais da área.

- Parceria com Sindicatos Patronal e Profissional, deixando os empreendedores por dentro dos assuntos sindicais, jurídicos e tributários.



- Acompanhamento em tempo real do cenário da beleza sobre lançamentos, notícias, novidades, bem como em relação às normas da ANVISA e mudanças da legislação de acordo com cada região.



Juntos os aplicativos possuem mais de 2 mil downloads, com metas de alcançar 30 mil já no início de 2018. Os Aplicativos são gratuitos, leves e estão disponíveis para os sistemas iOS, Android e Windows Phone.





Sobre Fernanda Torres e Janaina Hassim:

Fernanda Torres: proprietária da Orange Trade, empresa que desenvolve softwares na área de beleza há 10 anos, e traz consigo o forte conhecimento da área administrativa, comercial e jurídica do setor.



Janaina Hassim: proprietária da Consult Comunicação & Marketing, conceituada agência de comunicação do segmento, atua há 15 anos no mercado atendendo grandes marcas, personalidades e empresas do setor, além de realizar diversos eventos na área corporativa e da beleza.



Maiores Informações:

Imprensa: Consult Comunicação & Marketing

Manager: Janaina Hassim

Texto: Zezinho Divanah

Telefones: 11 - 2081-3019 / 11 - 99587-2520