Adegas que evidenciam a paixão por vinhos e espumantes

O universo dos vinhos é repleto de sabores, aromas e infinitas referências que brincam com os sentidos dos wine lovers. Essas peculiaridades também são marcantes nos rótulos e rolhas - tornando cada garrafa exclusiva. Por isso, um modo de valorizar a paixão por vinhos e espumantes é apostar em adegas que evidenciam a história que a bebida carrega.



As adegas da Masutti Copat, por exemplo, tornam o armazenamento de vinhos e espumantes sofisticado, exibindo as garrafas com mais estilo - assim, a experiência de degustação já começa pelo visual. Em versão para uma ou três unidades, os acessórios conferem estilo e personalidade à cozinha ou área gourmet, garantindo um cantinho charmoso para degustar a bebida com amigos e familiares. De fácil instalação e muito resistentes, agregam praticidade e organização à rotina dos wine lovers. Conheça os modelos Elos, Cube, Wave e Linz:



Wave: Moderna e resistente, a adega Wave combina perfeitamente com móveis no estilo urbano - o complemento ideal para harmonizar a decoração.



Elos: O design arrojado é o grande destaque da adega Elos - as linhas praticamente abraçam a parte superior da garrafa e criam um efeito visual sofisticado que valoriza a beleza dos rótulos e garrafas de bebida.



Cube: Versátil, a adega Cube é ideal para quem deseja usar a criatividade e elaborar um layout exclusivo. Isso porque a peça é componível e tem um design minimalista com formas retas que lembram um cubo. Desse modo, é possível "brincar" com a disposição do acessório e organizar desde uma formação básica até uma "parede-adega" no estilo wine bar.



Linz: A forma da adega Linz, assinada pela designer Juliana Desconsi, remete a um gancho que parece sair de dentro da parede, deixando a garrafa praticamente suspensa - representa o equilíbrio entre a leveza das formas e o peso das garrafas de vinho. A versão tripla deixa as garrafas desalinhadas, proporcionando um visual escultural e moderno.



Sobre a Masutti Copat

Cada produto da Masutti Copat exibe a paixão da marca por oferecer utilitários que levam praticidade e beleza a todos os cômodos da casa. O compromisso com a excelência está em seu DNA: há mais de 35 anos a marca aposta na diferenciação para surpreender o mercado. Design, tecnologia e inovação se mantêm enraizados no desenvolvimento das peças de forma artesanal e única para tornar o mobiliário brasileiro ainda mais competitivo. Localizada no polo moveleiro de Bento Gonçalves (RS), a Masutti Copat tem forte presença no mercado, com alcance em todo território nacional, além de exportações para mais de dez países. Conheça o portfólio em www.masutticopat.com.br.





Website: http://www.masutticopat.com.br.