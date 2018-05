Adesivos de Parede mudam a vibe de seu lar!

Mudar o visual da casa é uma delícia, mas só de pensar em ter que fazer reforma, você já desiste, certo?



Calma! Temos uma boa notícia: existem soluções práticas para redecorar o apartamento e se sentir morando em uma casa novinha. O papel de parede, por exemplo, é um grande aliado para reformas práticas e rápidas. E o melhor é que você não precisa gastar muito para deixar sua casa com uma outra cara!



Lisos, marcantes ou com estampas mais discretas, os papéis de parede ganham cada vez mais novas texturas e modelos. E melhor, ficam cada vez mais fáceis de serem aplicados.



Preparamos algumas dicas bem práticas para te ajudar! Confira e entenda como os papéis de parede têm o poder de mudar, quase que instantaneamente, a cara de qualquer ambiente.



Como escolher o papel de parede ideal?



Quando for escolher o papel de parede, existem alguns pontos a serem levados em conta, desde o preço até a combinação com os móveis. Um ponto importante a se observar é a adequação do papel de parede ao seu gosto pessoal. Opte por um estilo que reflita suas preferências e personalidade.



Uma coisa muito importante a se observar é a superfície da parede na qual pretende aplicar o adesivo de parede. Existe os tipos de papel de parede mais adequados para cada situação:



Tradicional: feito de celulose (papel), é indicado para lugares secos e pode ser frágil. Possui diversos padrões de decoração, a limpeza é feita através de pano úmido e a cola é aplicada sobre o papel. Ideal para ser aplicado em quartos.



TNT: é como chamam os papéis de parede que imitam tecido, mesmo não sendo um tecido adesivo. É feito de fibras de poliéster e celulose, sua limpeza deve ser feita com detergente e a cola é aplicada sobre a parede. É removido a seco.



Vinílico: Esse tipo de papel possui maior resistência, além de ser impermeável. Pode ser brilhante, matificado, metálico ou com relevo, oferecendo infinitas opções de decoração. Por ser bem resistente à luz e à umidade e possuir grande durabilidade. É o mais indicado para ambientes úmidos e locais de intensa circulação como cozinha e lavabos.



Como existem diversos tipos de papel de parede, fica até difícil definir a combinação entre eles. É preciso estar atento à combinação de cores e texturas, além de verificar se o papel combina com os móveis do ambiente onde será aplicado.



O ideal é instalar o papel em apenas uma parede, assim você pode optar por outras variações nas paredes restantes.



Tenha cuidado ao fazer a combinação das cores e, em caso de muita dúvida, aposte em cores mais neutras, como o cinza e o bege, pois são mais fáceis de combinar.



Viu como é fácil e econômico mudar a vibe da sua casa? Não deixe de conferir a melhor seleção de papel de parede e adesivos de parede e deixe sua decoração ainda mais especial.



Website: http://www.telhanorte.com.br/decoracao