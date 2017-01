Adriane Galisteu é destaque de capa da revista Oscar 2017

A 12ª edição da revista Oscar 2017, publicação da Doria Editora, será lançada dia 30 de janeiro, na loja Vespa Store Motoplex SP, com matérias sobre estilo de vida, moda, luxo, gastronomia e turismo. O destaque de capa é a atriz, modelo e apresentadora Adriane Galisteu, que revela aproveitar "cada minuto com meu filho Vittorio" e dá detalhes de sua carreira, marcada por muitas conquistas. Ela retornou recentemente à televisão, no programa Face a Face, no Bandnews TV, e ao teatro, além de manter seu canal "Galisteu sem filtro", no Youtube. A edição traz também um ensaio de moda com a atriz.



Nas páginas de turismo, o destaque é a história do Le Bristol Paris, hotel cinco estrelas aberto há 90 anos e favorito entre políticos e celebridades que buscam requinte longe do olhar das multidões. A revista apresenta ainda uma matéria sobre o Eden Rock-St. Barth, no Caribe, que hospeda estrelas e descolados do mundo inteiro. Oscar também tem uma edição especial sobre Trancoso, com dicas de hotéis que são verdadeiros refúgios de luxo para quem deseja se hospedar com glamour, no litoral baiano. Vale conferir os restaurantes da região do quadrado e arredores da cidade. Os diferenciais da pousada Bahia Bonita, localizada no sul da Bahia, e uma série de dicas de onde viver em Trancoso com os melhores endereços para se hospedar, comer, beber e encontrar gente bonita completam a edição.



A revista seleciona o que há de mais luxuoso nos Jardins e, desta vez, exibe uma matéria sobre a Montblanc, que comemora os 20 anos de sua loja nos Jardins. Um encarte sobre o novo conversível Mercedes-Benz, além de perfumes, relógios e joias são outras dicas de luxo da edição. A criadora do Ballet Fitness, Betina Dantas, também colabora com a edição elencando seus locais preferidos na região.



Na gastronomia, o destaque fica por conta da matéria que elenca os cinco restaurantes da região, bem avaliados pelo Guia Michelin, por sua excelente relação custo-benefício, além de uma entrevista com a sommelière Karene Vilela que, aos 29 anos, está revolucionando o negócio de vinhos que herdou do pai e tem trabalhado para democratizar no Brasil a bebida mais apreciada do mundo.



Os interessados em decoração poderão ler matérias sobre projetos que transformam as cozinhas em locais de convívio, praticidade e bom gosto, além de conhecer os novos rumos da arquitetura corporativa. Oscar também mostra os bairros nobres da capital paulista que ganham residenciais de altíssimo luxo e prometem mudar o modo de morar, aliando design e tecnologia.



Sobre moda foram selecionados ateliês localizados nos Jardins, com propostas para noivas clássicas, sensuais ou contemporâneas, bem como um ensaio com a modelo Carol Fontaneti sobre estampas contemporâneas com o design clean, highlight da temporada. Para descontrair uma lista de produtos como sandálias, biquínis e acessórios de piscina, para a estação mais quente do ano.



A revista Oscar tem distribuição gratuita em residências, condomínios, lojas, restaurantes e hotéis da região dos Jardins. Além de ser enviada ao mailing vip do Grupo Doria, é vendida nas principais bancas de jornais da região.



Sobre a Doria Editora

A Doria Editora é a única do País a atuar no mercado de oneshot magazines (periódicos anuais), com títulos próprios não customizados. Ao todo, são 17 publicações segmentadas voltadas para empresários e o público classe A: LIDE, LIDE Varejo, Fórum & Negócios, LIDE The Best of Brazil, LIDE Saúde e Bem-Estar, Sustentabilidade, Líderes do Brasil, LIDE Agronegócios, Meeting & Negócios, Líderes Empreendedores, LIDE Infraestrutura e Logística, Marketing Empresarial, Gabriel, Arena, Jorge, Oscar e Trancoso.



FICHA TÉCNICA – OSCAR No. 12

Editora: Doria Editora

Periodicidade: anual

Publisher: Célia Pompeia

Diretora Editorial: Ana Lucia Ventorim

Diretor de produção: Cesar Camarinha

Diretora Comercial: Bia Cruz

Tiragem: 40 mil exemplares

Preço: R$ 15

Capa: Adriane Galisteu

Fotos: Danilo Borges



