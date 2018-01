Adriane Galisteu é a nova garota-propaganda da Avenca Cosméticos

Na próxima quinta-feira, 11 de janeiro, a marca Avenca Cosméticos fotografa sua campanha de lançamento do Hidratante Creme Facial com a apresentadora Adriane Galisteu. Conhecida por seus cuidados frequentes com a beleza, principalmente com a pele e o cabelo, Adriane foi escolhida como garota-propaganda da conceituada marca de cosméticos para mostrar o que o Avenca Hidratante Creme Facial traz para a pele, como suavidade sem deixá-la oleosa, além dos benefícios da vitamina C e do colágeno, presentes em sua fórmula, podendo ser usado em todos os tipos de pele.



A campanha será realizada no estúdio do renomado fotógrafo Danilo Borges, na Rua Cláudio Soares, 72, Pinheiros, São Paulo e contará com stilyst de Thidy Alvis, make de Alex Cardoso e cabelo de Thiago Fortes. A partir das 14h a apresentadora Adriane Galisteu receberá a imprensa para falar sobre seus cuidados com a beleza e também sobre seus novos projetos profissionais e parceria com a rede Globo após o enorme sucesso de sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão".



Ficha Técnica:

Foto: Danilo Borges

Stilyst: Thidy Alvis

Make: Alex Cardoso

Hair: Thiago Fortes

Produção e Marketing: ConsultMKT.

Realização: Avenca Cosméticos e Super Bonita



Sobre a Avenca Cosméticos:



Criada em 2013, a Avenca surgiu com um diferencial que é o conceito e objetivo de levar ao mercado, produtos cosméticos comprovadamente efetivos e ecologicamente corretos, possibilitando às pessoas envolvidas prosperidade e estabilidade, sem abrir mão da sustentabilidade, tão importante para o meio ambiente. Com isso, a marca lança produtos em dois formatos: bisnaga e sachê, embalagens que são como refis, com um baixo custo para o consumidor final e que agridem menos o ambiente. O conceito sustentável elevou o nome da Avenca no segmento da beleza, o que fez com que a empresa, com apenas quatro anos de existência, se destacasse com seus lançamentos inovadores, buscando ser referência em cosméticos e proporcionando soluções e segurança para a saúde dos seus usuários.





