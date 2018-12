Adryelhe Peixoto e Gabriel Ximenez são eleitos Miss e Mister Brasil 2018

O concurso Miss e Mister Brasil elegeu, na última segunda-feira, 10, Adryelhe Peixoto Miss Brasil 2018 e Gabriel Ximenez Mister Brasil 2018. A premiação aconteceu nas instalações do clube A Hebraíca, em São Paulo.



Com 56 participantes, vindos de todos os estados do Brasil, o concurso de Miss e Mister Brasil se destaca por quase um século ao revelar os mais belos brasileiros. A cerimônia reuniu famosos e influenciadores e agitou a noite desta segunda-feira em São Paulo. Entre os famosos no júri, estavam Jojo Todynho, Rita Cadillac, Biel, Aritana Maroni, Salete Campari, Thiago Rocha , Sabrina Boing Boing e Fábio Arruda.



Adryelhe Peixoto, representante da Bahia e coroada Miss Brasil 2018, emocionou-se com a coroação. Adryelhe diz que quer ser artista e vê em Dandara, mulher de Zumbi dos Palmares, a garra da mulher: "A primeira coisa que vem a minha cabeça é representatividade. Represento com muito orgulho a beleza. Quero ser artista. Taís Araújo é um ícone, uma mulher que admiro. Mas, me espelho em Dandara, mulher de Zumbi dos Palmares. Ela representa a garra da mulher!".



O Mister Brasil 2018, Gabriel Ximenez, representante de Minas Gerais, deseja seguir passos parecidos com o de Adryelhe. Ximnezes almeja alcançar o sonho: tonar-se ator: "Aqui realizo um sonho. Daqui para frente espero que muitas portas possam se abrir. Vou representar da melhor forma o Brasil. Quero que com essa visibilidade meus planos em ser ator se concretizem."



Realizado por Thiago Michelasi, diretor geral do Miss e Mister Brasil e pelo Sindicato Nacional da Beleza, representado pelo presidente Márcio Michelasi, o concurso, único no formato profissional, contou com a arrecadação de brinquedos através do projeto social Beleza do Bem. Os brinquedos arrecadados são distribuídos para entidades que cuidam e acolhem crianças em situação vulnerável.



Na edição de 2018 o Miss e Mister Brasil obteve o patrocínio oficial da Cless Conceito. O grupo Cless, que está há 14 anos no mercado de beleza e bem-estar. A empresa continua investindo na área de Negócios, desde que iniciou o Cless Conceito, um plano inovador de marketing de relacionamento, através de vendas diretas. Todo o empenho e inovação da Cless foi oferecido aos candidatos através de uma oportunidade de negócio, inédita, da empresa.



Premiação:



Marcos Oliveira, assessor de imprensa da ilha de Curaçao no Brasil, representou o turismo do país e contemplou os vencedores do Miss e Mister Brasil, com uma passagem área. A intenção é que os participantes desfrutem de momentos de descanso e lazer, além de conhecer e apreciar as belezas do local.



Website: http://twww.missemisterbrasil.com.br