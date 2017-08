Agência Incomum celebra resultados positivos no primeiro semestre de 2017

A Agência Incomum, com sede em Pelotas/RS, comemora um novo momento no mercado da comunicação no sul do país. Com 22 anos de estrada, a agência vem revendo suas filosofias de trabalho. É desse novo olhar que surgem projetos como a campanha "Arroz Gaúcho", voltado à valorização do produto no Rio Grande do Sul, e o fechamento de novos contratos com empresas de referência no país, como a Extratos da Terra.



O primeiro semestre da Incomum foi promissor: as receitas ficaram 14% acima em relação com o mesmo período em 2016. O lucro operacional registrou um aumento de 67%. Mas o crescimento da agência não vem sozinho, ele é consequência do sucesso de seus clientes. Vale a pena destacar as ações de inbound marketing para setores diversificados, como para o Casarão Imóveis e para a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), que vêm tendo excelentes resultados através das estratégias promovidas pela equipe da Incomum.



"No que se refere ao olhar que tem para o mercado, a Incomum vem transformando sua forma de atuar. Isso impacta na sua responsabilidade enquanto pessoa jurídica, tanto na responsabilidade que tem como peça atuante na sociedade como nas mensagens que coloca na rua. Ao mesmo tempo, tem investido na divulgação de sua linha de raciocínio, como foi o caso do evento que promoveu. Marcas de Corpo e Alma reuniu 150 profissionais em março deste ano, abordando assuntos raramente tratados em eventos de comunicação e marketing. Com isso, acaba encontrando clientes e parceiros que estão em busca de algo similar. Não se trata de "vender" serviços, mas de encontrar pares com afinidade e na mesma sincronia", avalia Daniel Moreira, Diretor de Criação.



Novas contas: Campanha Arroz Gaúcho e Extratos da Terra



A Incomum criou, para uma iniciativa da RBS Pelotas, a campanha "Arroz Gaúcho - Alimenta a Mesa e a Economia". O projeto visa valorizar e legitimar a importância do arroz na economia gaúcha, visto que ele representa 70% da produção nacional. A estratégia de mídia foi estadual, com filmes para televisão e internet, comerciais para a Rádio Gaúcha, além de mídias sociais. A campanha quer florescer no povo rio-grandense o orgulho pelo que é da sua terra, colaborando também para que a indústria tenha força política junto aos governantes.



Outro desafio novo assumido pela agência foi o contrato com a Extratos da Terra, empresa há 27 anos no mercado e especializada em cosmetologia avançada. Com sede em Palhoça, SC, a Extratos da Terra é líder no mercado nacional em produtos cosméticos profissionais corporais. Ao aliar alta tecnologia com responsabilidades com o meio ambiente, com a saúde e o bem-estar do consumidor, a empresa também se compartilha os objetivos da Incomum: ser uma empresa voltada para os resultados humanos.



Fenadoce: 14 anos de parceria



Histórias de sucesso também chegam ao fim e partem para novos ciclos. Esse é o caso da Incomum com a Fenadoce a partir da edição de 2018. Depois de 14 anos de campanhas, ideias, inovações e uma parceria bem-sucedida, a agência leva agora o orgulho de ter ajudado a construir uma das grandes marcas de Pelotas e que leva o nome da cidade para todo o mundo. Entre primeiras ações da Incomum ao assumir a conta esteve a transformação da identidade visual do evento para algo mais colorido e lúdico, justamente conforme o potencial da feira se apresentava. Conforme explica Daniel, a intenção foi de associar o doce ao sentimento infantil, observando que as pessoas "viram crianças quando comem doces". Há alguns anos a Incomum criou o que hoje se tornou no símbolo da Feira: a formiga. Inicialmente, as formigas em fibra foram estilizadas por artistas e espalhadas por Pelotas com o patrocínio de empresas locais. Hoje, a formiga virou a mascote da Fenadoce.



Apesar de o ciclo se encerrar, a experiência e o orgulho vão além das relações contratuais. "Temos um carinho enorme pela Fenadoce, por nossa cultura doceira e pela formiga. A Fenadoce fez a gente se aproximar de pessoas que passamos a admirar ainda mais e se tornaram amigas para sempre", definiu Daniel.





Website: http://www.incomum.in/