Muito além da maquiagem, canal no YouTube dá aula de superação

Karina Mendes é uma Youtuber que questiona todos os padrões de beleza impostos. Assim como muitas jovens da sua idade, a paulista de 34 anos, é apaixonada por maquiagens. É uma mulher que não esconde ser vaidosa, mas, muito mais do que dicas de beleza, ela traz grandes lições de superação para todos nós.



Karina nasceu com uma doença congênita hereditária, chamada de Síndrome de Marfan caracterizada por anormalidades dos olhos, ossos e sistema cardiovascular. A síndrome a deixou com a estatura elevada, escoliose, braços e mãos alongadas e deformidade torácica.



Por acreditar que exista pouca representatividade, a jovem decidiu criar o seu canal no Youtube e compartilhar o discurso real de quem sofreu por conta da depressão e a tentativa de aprender com os recursos que adquiriu com o tempo. Karina traz no peito as cicatrizes de uma recente cirurgia cardíaca que se submeteu para corrigir o aneurisma da aorta. Penteadeira Feminina é um canal onde Karina mostra sua rotina, fala abertamente sobre relacionamentos, bullying na infância e adolescência, sexo, divórcio e questiona valores.



Apresenta através dos vídeos seus cuidados com a beleza de maneira orgânica e natural, dividindo um pouco de sua intimidade com seus inscritos na tentativa de diminuir o preconceito abastecendo a opinião pública de informações desta síndrome identificada em aproximadamente 1 em 5000 indivíduos.



Website: https://www.youtube.com/channel/UC_5_fdrw7_S6wEX5UO0LDMw