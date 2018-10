Alerta verão: conheça as aulas mais eficazes para emagrecer até a chegada da estação

Quem nunca desejou queimar calorias fazendo exercícios? Esse costuma ser o principal desejo dos alunos das academias. Além de fortalecer os músculos, buscar condicionamento físico e uma vida mais saudável, o emagrecimento é um dos pedidos mais ouvidos pelos professores.



De acordo com o professor da Companhia Athletica Ribeirão Preto, Jairo Lucheta, existem modalidades que são mais eficazes para quem quer perder alguns quilos indesejáveis. Confira quais são elas e quantas calorias é possível perder em apenas uma aula:



Modalidades aeróbicas

Os exercícios aeróbicos sempre foram conhecidos como os que mais oferecem gasto calórico. Atualmente, estudos mais recentes indicam que exercícios de curta duração e alta intensidade - como o HIIT - em que não há predominância aeróbia, também promovem um gasto de calorias considerável. Mesmo assim, as aulas aeróbicas não são descartadas para quem quer emagrecer.



Tecnicamente o termo aeróbio significa "na presença de oxigênio"; na prática do exercício se utiliza oxigênio no processo de produção de energia e por causar uma considerável alteração na frequência cardíaca dos praticantes, esse tipo de exercício é bom para perder calorias.



O nível de condicionamento, composição corporal, intensidade e duração são itens que podem influenciar o resultado almejado. Uma pessoa que possua bom condicionamento físico conseguirá gastar mais calorias do que aquele que não prática nenhuma atividade física e é considerado um sedentário. Mesmo assim, é comprovado: quanto mais intenso o exercício, mais calorias são gastas. Em uma hora de exercício aeróbio pode-se gastar entre 400 a 600 calorias.



Algumas das famosas aulas que se encaixam no quesito e são as preferidas da Companhia Athletica são: Running Class, Grupo de Corridas, Power Jump, Hopping, Zumba, entre outras.



Modalidades realizadas na bicicleta



As famosas aulas executadas em cima da bicicleta também são as queridinhas quando se fala em emagrecimento. Por causarem uma alteração considerável na frequência cardíaca, e por serem realizadas nas diferentes intensidades (leve, moderado e forte) e com durações diferenciadas (curta, média ou longa), as modalidades são ótimas práticas para perder calorias.



O Spinning permite o trabalhar da musculatura das pernas, glúteos, coxas e quadris, e desenvolve a coordenação motora, o condicionamento cardiovascular, a força e a resistência muscular. O gasto calórico pode variar de 400 a 600 calorias por uma hora de aula.



Já o Cia Cycle, modalidade exclusiva da Companhia Athletica, também realizada em cima de uma bicicleta, é o destaque por não trabalhar apenas pernas e glúteos, mas também fortalecer braços, ombros, peito e costas, intercalando flexões de braços, remadas e exercícios para os ombros. Os exercícios são realizados com o uso de halteres e borrachas e executados ao som de uma música motivadora. A modalidade é conhecida por oferecer o verdadeiro full body workout, o "treino de corpo inteiro". Em uma aula de 45 minutos é possível perder cerca de 500 a 600 calorias.



HIIT



O famoso HIIT - sigla em inglês que significa Treinamento Intervalado de Alta Intensidade - é considerado um dos métodos mais eficientes para perder peso. Os exercícios são realizados em alta intensidade, porém, com menor duração (cerca de 20 a 30 minutos por sessão).



Em um trabalho intervalado de alta intensidade com duração de 20 minutos, pode-se gastar cerca de 250 a 400 calorias. Além dos benefícios causados durante a sessão, o método promove um consumo de oxigênio considerável após o seu término; ou seja, após uma aula de HIIT o aluno continua com um consumo de oxigênio maior do que as taxas de repouso, durante o tempo do exercício, após a aula; fato que também ajuda na eliminação de calorias.



É importante lembrar que por se tratar de treinos de alta intensidade, que mesclam fortes estímulos musculares e cardiovasculares, recomenda-se a prática apenas para alunos intermediários e avançados. Qualquer indivíduo sedentário ou com alguma restrição médica deve esperar seu corpo entrar no ritmo da prática física para que então possa se começar a exercitar o HIIT.



Class HIIT e Spinning HIIT são alguns exemplos de aulas intensas e indicadas para quem quer um resultado imediato.



