Aliados na eterna guerra contra a balança

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso, sendo que 57% dos brasileiros maiores de 18 anos estão acima do peso ideal e 21% são obesos. Fatores como a falta de tempo, trabalho, estresse, má alimentação e sedentarismo acarretam no aumento desse índice.



Para manter o shape e te deixar feliz com o espelho, a Ecotrend lançou na linha Ecotrend Health, novos produtos no mercado que têm como objetivo a praticidade e melhora na qualidade de vida das pessoas.



São três produtos lançados. Para aumentar a saciedade é indicado o Triple Fit, já para dar uma acelerada no metabolismo o Quick Burn te ajuda e como praticidade na hora da refeição o Shake Up é a melhor opção.



Veja abaixo as informações completas de cada produto.



- Triple Fit – Um suplemento em cápsulas de alta tecnologia com base de extrato concentrado de Goji Berry. O produto auxilia no processo de emagrecimento, em que aumenta o metabolismo, inibe a vontade de comer doces e da sensação de saciedade. Além de regular o sono, auxilia o fígado e melhora a flora intestinal. Rico em vitaminas e antioxidante. Preço médio: R$ 70 com 60 cápsulas.



- Quick Burn – Suplemento em cápsulas de cafeína para atletas com ação termogênica que induz o corpo a gastar maior quantidade de energia. Atua também como estimulante cerebral eliminando o cansaço mental e a sonolência. Preço médio: R$ 70 com 30 cápsulas.



- Shake Up – Possui uma combinação de vitaminas, nutrientes, fibras e proteínas, com uma proporção ideal que equivale uma refeição. Por ser menos calórica, a substituição do shake por uma refeição acarretará em perda de peso. Três sabores diferentes: Chocolate belga, morango com goji berry e banana com aveia. Preço médio: R$ 70 com 300g, referente a 20 refeições.



Todos os produtos da linha foram feitos com matéria de alta qualidade e aprovados pela ANVISA e por nutricionistas.



ECOTREND



A Ecotrend South América nasceu em 2014 como um braço da matriz norte-americana. Logo obteve a certificação da ANVISA e todos os registros necessários e obrigatórios para importação oficial de produtos do segmento de limpeza e cristalização de automóveis. A empresa, em processo de filiação à ABEVD (Associação Brasileira de Vendas Diretas), atua no sistema de empreendedorismo, com consultores independentes que iniciam sua loja de serviços de maneira autônoma, podendo se tornar proprietário de uma unidade de franquia da marca.



