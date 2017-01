Alini Lima Beauty Center inaugura novo Centro de Beleza e Saúde em Vinhedo

Em Janeiro, a Alini Lima Beauty Center comemora 2 anos de sucesso, em Vinhedo, atendendo clientes da cidade e da região. E, para confirmar a qualidade e excelência do atendimento, a Alini Lima Beauty inaugura um novo Centro de Beleza e Saúde em Vinhedo, mais amplo, com mais serviços, trazendo mais conforto e diferenciais no atendimento que marcam o novo espaço.



A proprietária Alini Lima, formada na Universidade Anhembi Morumbi em Visagismo e Terapia Capilar, conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados e valores competitivos, que são os diferenciais, com um atendimento de excelência e personalizado para cada cliente, alinhado à necessidade de cada um. "Valorizamos, muito, a beleza do local da nossa nova sede e, especialmente, o atendimento diferenciado aos nossos clientes", afirma Alini Lima.



A assessora de Marketing do Alini Lima Beauty, Sheila Tedesco, revela que o novo espaço foi projetado para que todas as mulheres se sintam uma Diva ao entrar e sair do Salão. "O atendimento personalizado com os profissionais altamente capacitados são diferenciais que colocam o novo Alini Lima Beauty como um dos principais Centros de Beleza e Saúde da Região", afirma.



O Alini Lima Beauty Center oferece diversos serviços, entre eles: Corte feminino, masculino e infantil, Luzes, Escova, Botox, Hidratação, Reconstrução, Recuperação dos cabelos, Mega Hair, Penteados, Maquiagem, Depilação, Micropigmentação, Manicure e Pedicure e Dia da Noiva. Também oferece Tratamento Estético Corporal e Facial: Limpeza de Pele, Tratamento para Pele Acneica, Peeling, Drenagem Linfática, Massagem Modeladora, Depilação, Sobrancelha, Relaxante, Auriculoterapia, Acupuntura; com atendimento nessa área pela profissional Ana Paula Cachefo, formada em estética e cosmetologia, pela Universidade Anhembi Morumbi.





Serviço:

Alini Lima Beauty Center

Av. Dos Imigrantes, 550, Vinhedo

Telefone e Whatsapp: 19. 99377 0443

Ou Telefone: 19. 38362501

Facebook: Alini Lima Beauty Center

Instagram: @Alini.Lima