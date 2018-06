Aloha anuncia Priscila Martins como nova CEO

A Aloha - empresa de óleos essenciais, cosméticos e superalimentos, acaba de anunciar que a sócia-fundadora da empresa, Priscila Martins, é sua nova CEO. Formada em Comércio Exterior pela universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, Priscila criou a Aloha em 2017 em parceria com sua irmã Thais Martins e com seu pai, o empresário Carlos Wizard Martins. Com experiência gerencial e organizacional, Priscila foi diretora pedagógica, de treinamento e formação de pessoas no grupo Wizard anos atrás.



O anúncio foi feito durante a convenção nacional da Aloha, realizada em São Paulo no final de maio, reunindo mais de mil consultores independentes da empresa de todas as partes do país. Na oportunidade, a executiva anunciou, ainda, uma parceria da Aloha com Eduardo Lyra, da Organização Não Governamental Gerando Falcões. Por meio da parceria, a Aloha destina parte da renda arrecadada pela venda de produtos para a Organização que atende crianças e adolescentes da periferia.



Atuando com produtos desenvolvidos a partir de componentes naturais e direcionado para quem busca estilo de vida saudável, a Aloha tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo no país. "Esse é o caráter social da empresa: engajar pessoas, gerar trabalho e oportunidades. Por se tratar de um investimento baixíssimo, qualquer pessoa pode iniciar o negócio e crescer profissional e financeiramente, de acordo com o seu próprio empenho", afirma Priscila Martins.



Por outro lado, Carlos Wizard com experiência de 30 anos à frente de várias empresas anunciou a Aloha como a maior escola de empreendedorismo do Brasil. "Em um momento em que muitos brasileiros estão em busca de uma oportunidade de ascensão profissional, temos a grata satisfação de oferecer qualificação profissional para milhares de pessoas em todo o país. Tenho a convicção que o modelo de negócios multinível é a melhor maneira para geração e distribuição de rendas num curto espaço de tempo", concluiu o empresário.



Sobre a Aloha

Especializada em óleos essenciais, cosméticos, superalimentos e produtos para pets com componentes naturais, a Aloha foi criada em 2017 pelo empresário Carlos Wizard Martins e por suas filhas Thais e Priscila. A empresa já conta com cerca de 50 produtos naturais comercializados por mais de 10 mil consultores cadastrados em todo o País. Para mais informações, visite http://www.vivaaloha.com.br.