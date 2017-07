Aloha Life lança modelo de empreendimento por R$ 97

A Aloha Life, empresa de óleos essenciais, cosméticos e superalimentos recentemente lançada pelo empresário Carlos Wizard Martins, está oferecendo para consultoras interessadas em vender seus produtos um modelo rápido, simples e barato.



Com apenas R$ 97,00 por ano o interessado pode ser tornar um empreendedor e abrir uma loja virtual, divulgando e vendendo os produtos da marca, com três possibilidades de geração de renda.



"O consultor poderá realizar suas vendas através do catálogo de produtos e pela loja virtual. Além disso, ele também terá ganhos com a entrada no negócio de outros afiliados, indicados por ele", explica Claudio Eschecolla, COO da empresa.



As facilidades de acesso ao setor têm atraído um número crescente de pessoas: de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Venda Diretas, no Brasil o mercado conta com mais de 4,5 milhões de pessoas em sua força de venda e gera 8 mil empregos diretos. O país é o quarto colocado no ranking da World Federation of Direct Selling Associantions (WFDSA), atrás de Estados Unidos, Japão e China.



Eschecolla explica que o sistema de vendas diretas apresenta uma série de vantagens para os consultores. "O modelo possibilita ao consultor diferentes tipos de abordagem ao cliente no sistema porta a porta, catálogo e o party plan, onde o consultor promove um encontro na casa de um consumidor para a demonstração de produtos", explica. "Além disso, permite que o empreendedor lucre com o produto vendido e também no sistema multinível, quando o consultor recebe também porcentagem sobre a venda de outros profissionais indicados por ele".



Acesso facilitado



Em operação no mercado há um mês, a Aloha Life já conta com um número de empreendedores três vezes superior ao planejado, chegando a 7 mil consultores cadastrados. Os números são consequência do acesso facilitado ao negócio, que não requer comprovação de renda, análise de crédito ou escolaridade.



"É um negócio de impacto social, já que não há distinção entre seus consultores. Com baixíssimo investimento é possível se tornar um revendedor, recebendo treinamento comercial e de produtos, que capacita o empreendedor sobre as funcionalidades dos óleos, cosméticos e alimentos das marcas", ressalta Eschecolla.



Para fazer parte do grupo, os interessados devem acessar o site www.alohalife.com.br e clicar em "Seja um Consultor Aloha Life". Na sequência o empreendedor deve digitar o CEP de sua residência e escolher um "patrocinador". Depois é só preencher os seus dados cadastrais, pagar a taxa de adesão e já receberá o link de sua loja virtual.



Feito isso o empreendedor terá acesso aos treinamentos e todas as informações necessárias para a operação. Daí é só divulgar o link da sua loja virtual e iniciar as vendas!

Website: http://www.alohalife.com.br/