Alta Perfumaria francesa ganha loja virtual no Brasil

Encontrar uma fragrância com notas diferenciadas e histórias por trás de sua criação não é tarefa fácil, sobretudo para quem já tem os blockbusters como favoritos. Para suprir essa necessidade, a importadora Cosmopolitan do Brasil (www.cosmopolitandobrasil.com), especialista em alta perfumaria, oferece ao Brasil e a outros países da América do Sul uma série de essências exclusivas de tradicionais maisons francesas e acaba de lançar sua loja virtual (www.perfumescosmopolitan.com).



Com um showroom em Brasília desde 2015, as sócias Cristiane Vilar e Evanete Santos desejavam expandir a oferta de alta perfumaria francesa para todo o Brasil. "Por isso, decidimos criar nossa própria loja virtual. Nós trabalhamos com aromas desenvolvidos por famílias que criam perfumes há gerações e são praticamente desconhecidas por estes lados", afirma Cristiane.



Na e-boutique, é possível encontrar 11 nomes da alta perfumaria francesa, bem como mais de 40 fragrâncias. Entre as essências disponíveis, destacam-se as das maisons Molinard, Institut Très Bien e Berdoues.



A Molinard está presente no mercado desde o século XIX e, recentemente, lançou a coleção La Collection Privée, que homenageia cada geração da família com uma fragrância – até o momento, são cinco. Já o perfumista do Institut Très Bien, especializado em colônias, criou três essências florais inspiradas em uma fórmula encontrada em meio aos pertences de sua avó.



Por fim, a Berdoues é inspirada pela tradição de vinhos sofisticados e estreou uma coleção com fragrâncias que representam diferentes países do mundo. A perfumista da maison desenvolveu cada aroma por meio de matérias-primas e elementos culturais característicos de cada local. Entre as nações homenageadas estão Japão, Brasil e Índia.



A loja virtual da Cosmopolitan do Brasil entrega em todo o território nacional e, entre as formas de pagamento, estão cartões de débito e crédito (em até 6x sem juros). O preço dos produtos varia de R$ 560 até R$ 898. "É uma boa opção para quem deseja uma fragrância exclusiva, em edições limitadíssimas. Também cuidamos do transporte, para que o perfume chegue intacto", comenta a empreendedora.



Sobre a Cosmopolitan do Brasil

Importadora especializada em produtos de luxo, com destaque para a alta perfumaria francesa. Possui showroom em Brasília, com 42 fragrâncias de 11 marcas diferentes, além de uma linha inglesa de cuidados masculinos. A marca também comercializa as essências por meio de sua loja virtual e entrega em todo o Brasil. Foi criada em 2012 pelas empresárias Cristiane Vilar e Evanete Santos. www.cosmopolitandobrasil.com.